Γυναικοκτονία με θύμα την 61χρονη Όλγα: Η σορός εντοπίστηκε σε πηγάδι στον Σαϊττά - Στη σκηνή ιατροδικαστής, ομολογία σοκ του 43χρονου

Στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός αναμένεται να μεταβεί ιατροδικαστής, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της 61χρονης. Μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκονται στην περιοχή, ενώ το σημείο έχει τεθεί υπό αστυνομικό έλεγχο.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο 43χρονος ύποπτος, ο οποίος τελεί υπό εξαήμερη κράτηση, προέβη σε παραδοχή στους ανακριτές αναφορικά με τη διάπραξη του φόνου. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, ο ύποπτος υπέδειξε συγκεκριμένο σημείο όπου, όπως ανέφερε, είχε ρίξει τη σορό της ελλείπουσας σε πηγάδι.

Η εξαφάνιση της Όλγας Βασιλίεβα είχε καταγγελθεί στην Αστυνομία στις 28 Οκτωβρίου, ενώ τα ίχνη της είχαν χαθεί από τις 23 Οκτωβρίου. Οι Αρχές διερευνούν υπόθεση απαγωγής με σκοπό τον φόνο εκ προμελέτης, με τον 43χρονο να συλλαμβάνεται στο αεροδρόμιο Λάρνακας, στην προσπάθειά του να αναχωρήσει από την Κύπρο.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τη διακρίβωση όλων των συνθηκών κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε η γυναικοκτονία.