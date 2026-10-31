Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση της Όλγας: Σκότωσε την 61χρονη και την έριξε σε πηγάδι - Σοκάρει η ομολογία του 43χρονου γυναικοκτόνου

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι ανακριτές έχουν στρέψει την προσοχή τους σε περιοχές της ορεινής Λεμεσού και συγκεκριμένα στην περιοχή Τροόδους, όπου διεξάγονται έρευνες με στόχο τον εντοπισμό στοιχείων που θα οδηγήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στον εντοπισμό της 61χρονης.

Υπενθυμίζεται ότι η εξαφάνιση της Όλγας Βασιλίεβα είχε καταγγελθεί στην Αστυνομία στις 28 Οκτωβρίου, ενώ τα ίχνη της είχαν χαθεί από τις 23 Οκτωβρίου. Οι Αρχές άρχισαν να διερευνούν υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, με τις υποψίες να στρέφονται σε 43χρονο άνδρα, ο οποίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας στην προσπάθειά του να αναχωρήσει από την Κύπρο.

Ο 43χρονος τελεί υπό εξαήμερη κράτηση, ενώ οι έρευνες των ανακριτών επικεντρώνονταν, μεταξύ άλλων, στην οικία και στο όχημά του, καθώς και στην περιοχή της Μονής, όπου είχε καταγραφεί το τελευταίο σήμα του κινητού τηλεφώνου της 61χρονης.

Η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε συνέχεια των ερευνών του ΤΑΕ Λεμεσού σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απαγωγής με σκοπό το φόνου εκ προμελέτης και στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ανακρίσεων, ο ύποπτος προέβη σε παραδοχή προς τους ανακριτές αναφορικά με τη διάπραξη του φόνου.

Παράλληλα, υπέδειξε στους ανακριτές συγκεκριμένο σημείο, όπου, σύμφωνα με όσα ανέφερε, έριξε τη σορό της ελλείπουσας σε πηγάδι.

Μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο έχει τεθεί υπό αστυνομικό έλεγχο, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες για έρευνα του πηγαδιού και ανάσυρση της σορού.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο την πλήρη διακρίβωση όλων των γεγονότων και περιστάσεων της υπόθεσης.

Η Αστυνομία θα προβεί σε νεότερη επίσημη ενημέρωση όταν αυτό καταστεί δυνατό από την εξέλιξη των ερευνών.