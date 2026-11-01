Επιχείρηση διάσωσης στην Πέγεια

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στις 22:49 χτες βράδυ λήφθηκε ανταπόκριση για διάσωση ατόμου, το οποίο βρισκόταν εγκλωβισμένο σε χαράδρα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη του Πυροσβεστικού Σταθμού Πάφου και της ΕΜΑΚ, τα οποία προχώρησαν στην επιχείρηση ανάσυρσης του ατόμου από το επικλινές έδαφος, χρησιμοποιώντας ειδική διασωστική εξάρτυση.

Το άτομο έφερε ελαφρά τραύματα και, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης, παραδόθηκε στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για προληπτικό έλεγχο. Για την επιχείρηση ανταποκρίθηκαν συνολικά τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά και διασωστικά οχήματα.

Τα ακριβή περιστατικά κάτω από τα οποία το άτομο βρέθηκε στη χαράδρα διερευνώνται από την Αστυνομία.