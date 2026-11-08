Στη σύλληψη επτά προσώπων, παγκύπρια, για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, κατοχή αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων, τροχαία αδικήματα και παράνομη κατοχή ναρκωτικών, προχώρησε το βράδυ που πέρασε η Αστυνομία, στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων της.
Αστυνομικό σαφάρι σε όλη την Κύπρο: Επτά συλλήψεις και 320 καταγγελίες σε μία νύχτα
Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 320 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 173 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.
Ταυτόχρονα, έγιναν 320 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας.
Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση η Αστυνομία αναφέρει ότι έντονη ήταν η παρουσία και δράση της το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.
Προσθέτει ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 658 οχήματα και ελέγχθηκαν 861 οδηγοί και επιβάτες, ενώ διενεργήθηκαν παράλληλα 34 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν έξι καταγγελίες.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 320 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 173 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.
Συνολικά, προσθέτει, έγιναν 227 έλεγχοι αλκοόλης, με 22 θετικά αποτελέσματα, καθώς και οκτώ προκαταρκτικοί ελέγχοι νάρκοτεστ με τέσσερα θετικά αποτελέσματα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν έντεκα οχήματα.
Τέλος, η Αστυνομία αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.
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