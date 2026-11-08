Το ΣΟΠΑΖ στα συρτάρια της κυβέρνησης: Στον πάγο ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά εγχειρήματα της Λευκωσίας

Το παράδοξο είναι ότι, ενώ έχουν ήδη προσδιοριστεί οι βασικές χρήσεις της ανάπτυξης και έχει ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας, το καθοριστικό βήμα εξακολουθεί να εξαρτάται από μια κυβερνητική απόφαση που δεν έχει ληφθεί. Και όσο οι μήνες περνούν χωρίς να ξεκαθαρίζει το τοπίο, τόσο απομακρύνεται η προοπτική να περάσει το εγχείρημα από τις μελέτες στην πράξη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του «Π», ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ένα πολυσύνθετο σύνολο χρήσεων, από επιχειρήσεις τεχνολογίας και ερευνητικές δραστηριότητες μέχρι προσιτές κατοικίες, φοιτητική στέγαση, εκπαιδευτικές υποδομές, χώρους πολιτισμού και κινηματογραφικές εγκαταστάσεις. Πρόκειται για μια επένδυση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, με δυνατότητα να αλλάξει την οικονομική και κοινωνική φυσιογνωμία της περιοχής. Ωστόσο, για την ώρα, η εικόνα παραμένει γνώριμη για τα κυπριακά δεδομένα. Φιλόδοξοι σχεδιασμοί, ολοκληρωμένες μελέτες και μια καθοριστική απόφαση που εξακολουθεί να εκκρεμεί.







Μήνες περνούν, απόφαση δεν έρχεται

Η ανάγκη λήψης κυβερνητικών αποφάσεων δεν προέκυψε τις τελευταίες εβδομάδες. Από τον Φεβρουάριο του 2026, ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, ενημέρωνε την Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής ότι είχε ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας και ότι ο Δήμος βρισκόταν κοντά στη λήψη των αποφάσεων που απαιτούνται για την προώθηση της ανάπτυξης. Η μελέτη της KPMG είχε καταδείξει τις προοπτικές αξιοποίησης της περιοχής μέσα από ένα μοντέλο μικτών αναπτύξεων, με εκτιμώμενο συνολικό κόστος €389 εκατ. Έκτοτε, υπήρξαν αναφορές για πρόοδο των διαβουλεύσεων και για εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης εμπλεκόμενων φορέων, χωρίς ωστόσο να προκύψει η καθοριστική κυβερνητική απόφαση.

Οκτώ μήνες αργότερα, λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο τι μπορεί να κατασκευαστεί στο ΣΟΠΑΖ, αλλά γιατί δεν έχει ακόμη ανοίξει ο δρόμος για να προχωρήσει το έργο στα επόμενα στάδια.

Η παρατεταμένη εκκρεμότητα δημιουργεί ερωτήματα για τους ρυθμούς με τους οποίους η κρατική μηχανή διαχειρίζεται αναπτυξιακές πρωτοβουλίες τέτοιας κλίμακας. Ασφαλώς, η αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, οι πολεοδομικές ρυθμίσεις και η εμπλοκή σημαντικών επενδυτικών κεφαλαίων απαιτούν προσεκτική αξιολόγηση, εντούτοις, η ανάγκη αυτή, δεν μπορεί να αποτελεί επ' αόριστον, υποκατάστατο μιας απόφασης.

Εφόσον υπάρχουν ζητήματα που εμποδίζουν την προώθηση του έργου, η κυβέρνηση οφείλει να τα προσδιορίσει και να εξηγήσει ποια βήματα απαιτούνται για την επίλυσή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, δημιουργείται ο κίνδυνος ένα αναπτυξιακό εγχείρημα με σημαντικές προοπτικές να προστεθεί στον κατάλογο των μεγάλων σχεδίων που για χρόνια παραμένουν εγκλωβισμένα μεταξύ εξαγγελιών, μελετών και διοικητικών διαδικασιών.

Μια νέα πόλη σε 300 χιλ. τετραγωνικά

Ο σχεδιασμός του Δήμου Λευκωσίας είναι αισθητά ευρύτερος από την αρχική αξιοποίηση της περιοχής ΣΟΠΑΖ, καθώς το master plan καλύπτει μια μεγάλη γεωγραφική ενότητα της ανατολικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Π», ο βασικός πυρήνας της ανάπτυξης αφορά περίπου 300 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, ενώ η συνολική περιοχή που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό φτάνει το ένα εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα.

Περιλαμβάνει εκτάσεις ανατολικά της λεωφόρου Ιλαρίωνος, καθώς και περιοχές δυτικά της λεωφόρου, μέχρι τη συμβολή της με τη λεωφόρο Αμμοχώστου. Πρόκειται συνεπώς για μια παρέμβαση με ευρύτερη πολεοδομική διάσταση, η οποία δεν περιορίζεται στην ανέγερση νέων κτηρίων, αλλά αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου αστικού πόλου που θα συνδυάζει εργασία, κατοικία, εκπαίδευση, πολιτισμό και αναψυχή.

Στην καρδιά του σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία ζώνης καινοτομίας, με δυνατότητα εγκατάστασης επιχειρήσεων τεχνολογίας, ερευνητικών κέντρων, εργαστηρίων και άλλων δραστηριοτήτων που συνδέονται με την οικονομία της γνώσης. Η γειτνίαση με πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις ενισχύει τις προοπτικές δημιουργίας συνεργειών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η πρωτεύουσα αναζητεί νέους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και να συγκρατήσουν επιστημονικό προσωπικό.

Η συγκέντρωση επιχειρήσεων, ερευνητικών υποδομών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον ίδιο χώρο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πόλος προσέλκυσης επενδύσεων και ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο, η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος δεν εξαρτάται μόνο από τη διαμόρφωση οικοδομικών ζωνών. Θα απαιτηθούν κατάλληλες υποδομές, συγκοινωνιακές συνδέσεις και ένα λειτουργικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε η περιοχή να αποκτήσει πραγματική οικονομική δραστηριότητα και να μην περιοριστεί σε μια ακόμη συμβατική ανάπτυξη γραφειακών χώρων.

Προσιτή στέγη

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον οικιστικό χαρακτήρα της ανάπτυξης, με πρόνοιες για προσιτές κατοικίες και φοιτητική στέγαση. Πρόκειται για δύο τομείς στους οποίους καταγράφονται αυξημένες ανάγκες, καθώς το κόστος στέγασης επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο τα νοικοκυριά, ενώ η παρουσία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση για φοιτητικά καταλύματα. Η ένταξη της προσιτής κατοικίας στον σχεδιασμό θα μπορούσε να προσδώσει στην ανάπτυξη έναν ουσιαστικό κοινωνικό χαρακτήρα, πέρα από την καθαρά επενδυτική της διάσταση. Το ζητούμενο, ωστόσο, θα είναι να καθοριστεί με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί στην πράξη η προσιτότητα των κατοικιών και ποιες κατηγορίες πολιτών θα μπορούν να επωφεληθούν.

Συλλογική διαβίωση 55+

Στις νεότερες προτάσεις περιλαμβάνεται επίσης η διερεύνηση ενός διαφορετικού μοντέλου κατοικίας, με τη δημιουργία χώρων συλλογικής διαβίωσης, γνωστών ως co living, για άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών. Η συγκεκριμένη προσέγγιση λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη σημαντικού αριθμού ανθρώπων που ζουν μόνοι τους και θα μπορούσαν να επωφεληθούν από οργανωμένες οικιστικές εγκαταστάσεις, οι οποίες θα συνδυάζουν ανεξάρτητες κατοικίες με κοινόχρηστους χώρους και υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Η φιλοσοφία δεν παραπέμπει στις ως τώρα γνώριμες δομές φροντίδας ηλικιωμένων, αλλά σε ένα σύγχρονο μοντέλο κατοίκησης που επιδιώκει να ενισχύσει την κοινωνική επαφή και να περιορίσει την απομόνωση, διατηρώντας παράλληλα την αυτονομία των ενοίκων. Πρόκειται για μια επιλογή που θα μπορούσε να απαντήσει σε σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, εφόσον διαμορφωθεί με οικονομικά προσιτούς όρους και που ήδη εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ολλανδία. Ο σχεδιασμός προβλέπει ακόμη τη δημιουργία ιδιωτικού σχολείου, ενισχύοντας τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της περιοχής και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των οικογενειών που θα εγκατασταθούν στις νέες οικιστικές αναπτύξεις.

Πράσινο και πολιτισμός

Ένα σημαντικό τμήμα του σχεδίου αφορά τη δημιουργία εκτεταμένων χώρων πρασίνου, συνολικής έκτασης περίπου 50 χιλ. τετραγωνικών μέτρων, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν υποδομές άθλησης, αναψυχής και υπαίθριων δραστηριοτήτων. Η πρόβλεψη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για μια περιοχή της πρωτεύουσας που έχει ανάγκη από οργανωμένους δημόσιους χώρους, ενώ μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της καθημερινότητας όχι μόνο των μελλοντικών κατοίκων της ανάπτυξης, αλλά και των γύρω συνοικιών.

Στο master plan περιλαμβάνεται επίσης η δημιουργία συνεδριακού κέντρου, με δυνατότητα φιλοξενίας συναυλιών και άλλων μεγάλων διοργανώσεων, καθώς και η ανάπτυξη κινηματογραφικού στούντιο που θα μπορούσε να προσελκύσει οπτικοακουστικές παραγωγές. Εφόσον προχωρήσουν οι δύο αυτές εγκαταστάσεις, εξετάζεται και η ανέγερση ξενοδοχείου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες φιλοξενίας συνέδρων, επισκεπτών και επαγγελματιών του κινηματογραφικού τομέα. Η συγκεκριμένη υποδομή συνδέεται συνεπώς με τη βιωσιμότητα και την πραγματική λειτουργία των υπόλοιπων χρήσεων και δεν αποτελεί αυτοτελώς εξασφαλισμένο έργο.

Η ανάπτυξη συνεδριακών και πολιτιστικών υποδομών θα μπορούσε να ενισχύσει τη δυνατότητα της Λευκωσίας να φιλοξενεί μεγαλύτερης κλίμακας διοργανώσεις, δημιουργώντας παράλληλα πρόσθετη οικονομική δραστηριότητα για την πρωτεύουσα. Για να αποδώσουν, όμως, τέτοιες επενδύσεις, θα χρειαστεί να τεκμηριωθεί η ζήτηση και να εξασφαλιστούν βιώσιμα μοντέλα λειτουργίας.

Στα χέρια της κυβέρνησης

Το εύρος των σχεδιαζόμενων αναπτύξεων καταδεικνύει τις προοπτικές που αποδίδει ο Δήμος Λευκωσίας στην αξιοποίηση της περιοχής ΣΟΠΑΖ. Ταυτόχρονα, όμως, καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τη στάση της, ώστε να μη συνεχιστεί επ' αόριστον μια διαδικασία χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα.

Η κυβερνητική εκκρεμότητα δεν σημαίνει αυτομάτως ότι όλα τα επιμέρους έργα θα μπορούσαν να αρχίσουν αμέσως μόλις ληφθεί η σχετική απόφαση. Θα απαιτηθούν περαιτέρω εγκρίσεις, επενδυτικές συμφωνίες, πολεοδομικές διαδικασίες και αδειοδοτήσεις. Σημαίνει, ωστόσο, ότι όσο δεν ολοκληρώνεται αυτό το κρίσιμο στάδιο, παραμένει αβέβαιο και το πότε θα ενεργοποιηθούν τα επόμενα. Για μια πρωτεύουσα που επιδιώκει να προσελκύσει επενδύσεις, να αντιμετωπίσει το στεγαστικό πρόβλημα και να δημιουργήσει νέες οικονομικές δραστηριότητες, η παρατεταμένη αβεβαιότητα γύρω από ένα τέτοιο εγχείρημα δεν μπορεί να θεωρείται αμελητέα.