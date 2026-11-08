Τραγωδία στο κυνήγι μανιταριών: 75χρονη έπεσε σε γκρεμό και έχασε τη ζωή της - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες γύρω στις 15:50, όταν η 75χρονη είχε μεταβεί μαζί με συγγενικό της πρόσωπο σε χωριό της περιοχής, με σκοπό τη συλλογή μανιταριών.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η άτυχη γυναίκα κατέπεσε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Ακολούθως, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Κάμπου.