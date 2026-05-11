Βγήκε από τη ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης – Μεταφέρεται σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Νίκος Αναστασίου: Η ιδέα για κοινή κοινοβουλευτική ομάδα ΕΔΕΚ και Οικολόγων - Οι κόκκινες γραμμές στο Κυπριακό και η υπουργός Γεωργίας (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Πώς απαντά ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ στο ερώτημα εάν θα επαναδιεκδικήσει την προεδρία του κόμματος

Η ΕΔΕΚ θα βρίσκεται στη νέα Βουλή και στόχος είναι η εξασφάλιση 4 εδρών δηλώνει ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου.

Φιλοξενούμενος στο ΠΟΛcast και τους δημοσιογράφους Σταύρο Αντωνίου και Άντρη Δανιήλ, ο κ. Αναστασίου ανέφερε πως τότε που ο ίδιος ανέλαβε την ηγεσία της ΕΔΕΚ, τα δεδομένα ήταν δύσκολα, καθώς οκτώ μήνες μετά όπως είπε, κατέβηκε στη βάση συνομίλησε με τον κόσμο του ιστορικού κόμματος και σήμερα θεωρεί πως γεφυρώθηκε ένα μεγάλο χάσμα, ώστε με πεποίθηση να μπορεί να πει ότι θα εισέλθει η ΕΔΕΚ στη Βουλή.

Κληθείς να σχολιάσει την πρόσφατη παρέμβαση Γιαννάκη Ομήρου και την ερμηνεία που δόθηκε για «τέλος εποχής στην ΕΔΕΚ», ο κ. Αναστασίου παραδέχθηκε ότι η ΕΔΕΚ πέρασε από συμπληγάδες τα τελευταία χρόνια, πέρασε κρίση εσωστρέφειας για 15ετία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα κάποια στελέχη να κάνουν διαφορετικές επιλογές και να προσχωρήσουν σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς.

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ κλήθηκε να απαντήσει εάν το κόμμα είναι ικανοποιημένο με την υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου στο θέμα της διαχείρισης των πυρκαγιών και του αφθώδους πυρετού.

Ο κ. Αναστασίου απαντά στα ερωτήματα για εκλογικό συνέδριο, αναφέρεται στη δική του παρουσία στην ΕΔΕΚ και καλεί στελέχη και μέλη να συστρατευθούν, ανεξαρτήτων αν είναι λοχαγοί, στρατηγοί ή απλοί στρατιώτες.

Σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες σε επίπεδο Βουλής, ο κ. Αναστασίου αποκαλύπτει ότι η ΕΔΕΚ θα μπορούσε να έχει μια κοινή κοινοβουλευτική ομάδα με το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, λέγοντας ότι είναι ελάχιστα τα θέματα που χωρίζουν τα δύο κόμματα.

Tags

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΕΔΕΚΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα