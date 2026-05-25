Air Condition στο αυτοκίνητο - Πώς λειτουργεί σωστά ο κλιματισμός χωρίς να αυξηθεί η κατανάλωση

Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν αρχίσει να εμφανίζονται για τα καλά στην καθημερινότητά μας, που σημαίνει ότι πλέον το πρώτο ζητούμενο μπαίνοντας στο αυτοκίνητο είναι η δροσιά.

Λίγες ημέρες μας χωρίζουν από την επίσημη έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν. Οι καμπίνες των αυτοκινήτων μετατρέπονται σε σωστούς φούρνους, ειδικά όταν παρκάρουμε στον ήλιο, που σημαίνει ότι πλέον το πρώτο ζητούμενο μόλις καθίσουμε στη θέση του οδηγού είναι η επαναφορά της θερμοκρασίας σε φυσιολογικά -για τον ανθρώπινο οργανισμό- επίπεδα.

Σύμφωνα με έρευνες, η θερμοκρασία στο εσωτερικό ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου το καλοκαίρι, ακόμα κι υπό σκιά, μπορεί να ξεπεράσει την εξωτερική έως και κατά 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε περίπτωση που βρίσκεται στον ήλιο, αρκούν 10 λεπτά για να πάει ο υδράργυρος από τους 25°C στους 71°C.

Αυτές οι συνθήκες κάνουν το air-condition τον καλύτερο φίλο του οδηγού, αλλά κι αυτό από μόνο του δεν κάνει θαύματα, τουλάχιστον όχι χωρίς να εκτοξεύσει την κατανάλωση. Αν λοιπόν το αυτοκίνητό σας έχει παραμείνει αρκετή ώρα κάτω από τον ήλιο, πριν πέσετε στην «αγκαλιά» του κλιματισμού, κάντε τις παρακάτω ενέργειες που θα σας βοηθήσουν να ρίξετε γρήγορα και αποτελεσματικά τη θερμοκρασία, χωρίς να κάψετε λίτρα βενζίνης.

Αρχικά, ανοίξτε όλα τα παράθυρα και τις πόρτες, περιμένοντας για λίγα λεπτά ώστε να φύγει το πρώτο κύμα ζέστης που υπάρχει στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Για να επιταχύνετε τη διαδικασία, ανοίξτε ένα από τα πίσω παράθυρα και, με την αντίθετη μπροστινή πόρτα, δημιουργήστε ένα είδος ανεμιστήρα. Αυτό θα βοηθήσει στην ανακύκλωση του αέρα στο εσωτερικό, διώχνοντας τον πιο ζεστό στο περιβάλλον.

Στη συνέχεια, οδηγήστε για λίγα λεπτά με τα παράθυρα ανοιχτά, έχοντας ενεργοποιημένο απλά τον ανεμιστήρα κι όχι το air-condition. Ουσιαστικά είναι ακόμα ένας τρόπος για να απομακρυνθεί ο παλιός αέρας και να κυκλοφορήσει φρέσκος. Μετά κι από αυτήν την κίνηση, ήρθε η στιγμή να κλείσετε τα παράθυρα και να ενεργοποιήσετε τον κλιματισμό (εφόφον φυσικά το αυτοκίνητό σας διαθέτει), επιλέγοντας μια κανονική θερμοκρασία κοντά στους 22 βαθμούς.

Είναι καλό να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, είναι καλό η διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας να μην ξεπερνά του 6 βαθμούς Κελσίου, γιατί διαφορετικά ο οργανισμός μας υπερλειτουργεί για να προσαρμοστεί.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία θα σας δώσει μόλις μερικά λεπτά πιο γρήγορα δροσιά, αλλά ο κινητήρας θα επιβαρυνθεί αρκετά περισσότερο, με ό,τι συνέπειες θα έχει αυτό στην κατανάλωση.

Μόλις πιάσετε τις ιδανικές για εσάς συνθήκες, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα, ώστε να ανακυκλώνεται ο δροσερός αέρας που κυκλοφορεί στην καμπίνα, και ταυτόχρονα να μην επιβαρύνεται επιπλέον το σύστημα του κλιματισμού, προσπαθώντας να κρυώσει το ζεστό αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον.

Τέλος, μην παραμελείτε τη σωστή συντήρηση του συστήματος κλιματισμού και φροντίστε ώστε να έχει πάντα τη σωστή ποσότητα ψυκτικού υγρού (φρέον), ενώ δεν πρέπει να ξεχνάτε να αντικαθιστάτε εγκαίρως το φίλτρο καμπίνας.

Protothema.gr