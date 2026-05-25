Καλύτερα, αλλά καλά κρατά η αποχή

Τι κι αν αυξήθηκαν τα κόμματα, τι κι αν ξεπεράσαμε τους 700 υποψήφιους βουλευτές, ένα σημαντικό ποσοστό των πολιτών που είχαν δικαίωμα ψήφου στις βουλευτικές εκλογές επέλεξε να μην προσέλθει στις κάλπες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εσωτερικών και ο έφορος Εκλογών, το τελικό ποσοστό προσέλευσης ανήλθε στο 66,9%, με την αποχή να φτάνει στο 33,09%. Συγκεκριμένα, 380.851 άτομα, από σύνολο 569.182 που είχαν δικαίωμα ψήφου σε αυτές τις εκλογές, άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, το 2021, το τελικό ποσοστό προσέλευσης ψηφοφόρων ήταν 63,9%, με την αποχή να φτάνει στο 36,1%. Η σύγκριση δείχνει ότι φέτος υπήρξε μεν αύξηση της συμμετοχής, ωστόσο η αποχή παραμένει σταθερά πάνω από το όριο του 30,0%, επιβεβαιώνοντας ότι πάνω από ένας στους τρεις εγγεγραμμένους ψηφοφόρους εξακολουθεί να μένει εκτός κάλπης. Πρόκειται για μια εικόνα που δεν παραπέμπει σε περαιτέρω κατάρρευση της συμμετοχής, αλλά ούτε και σε ουσιαστική επιστροφή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία. Παρά τη βελτίωση σε σχέση με το 2021, το γεγονός ότι σχεδόν 190 χιλιάδες εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι δεν συμμετείχαν στη διαδικασία κρατά την αποχή στο επίκεντρο της συζήτησης για τη σχέση πολιτών και κάλπης.

Οι πιο ενεργές επαρχίες

Ανά επαρχία, η υψηλότερη προσέλευση καταγράφηκε στην Πάφο με 72,6%, ενώ ακολούθησε η Αμμόχωστος με 67,9%. Οι δύο αυτές επαρχίες επιβεβαίωσαν, για ακόμα μία εκλογική αναμέτρηση, ότι διατηρούν υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής σε σχέση με τον παγκύπριο μέσο όρο. Η εικόνα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς δείχνει πως η εκλογική κινητοποίηση δεν κατανέμεται ομοιόμορφα, αλλά διαφοροποιείται αισθητά από επαρχία σε επαρχία.

Στη Λευκωσία, η συμμετοχή ανήλθε στο 66,9%, ενώ στη Λάρνακα διαμορφώθηκε επίσης πολύ κοντά, στο 66,8%. Ακολούθησε η Κερύνεια, με προσέλευση 66,3%. Και οι τρεις επαρχίες κινήθηκαν κοντά στον παγκύπριο μέσο όρο, χωρίς μεγάλες αποκλίσεις.

Η «πρωτιά» της Λεμεσού

Η χαμηλότερη προσέλευση καταγράφηκε στη Λεμεσό, που ψήφισε το 63,7% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Αυτό σημαίνει ότι η αποχή στη Λεμεσό ανήλθε στο 36,3%, ποσοστό υψηλότερο από τον παγκύπριο μέσο όρο. Πρόκειται για στοιχείο που ξεχωρίζει, καθώς η Λεμεσός εμφανίζεται ως η επαρχία με τη μεγαλύτερη απόσταση από την υπόλοιπη εκλογική εικόνα της χώρας. Με άλλα λόγια, ενώ σε άλλες επαρχίες η συμμετοχή κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα, στη Λεμεσό η αποχή παρέμεινε πιο έντονη, καθιστώντας την πιο αδύναμη περιοχή ως προς την προσέλευση. Η εικόνα αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τόσο στις βουλευτικές του 2016 όσο και στις βουλευτικές του 2021 η επαρχία με το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής ήταν η Λευκωσία. Φέτος, η μεγαλύτερη αποχή καταγράφηκε στη Λεμεσό.

Καλύτερα από το 2024, χειρότερα από το 2023

Σε ό,τι αφορά την αποχή, σε σύγκριση με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, στις εκλογές του 2024 η αποχή ανήλθε στο 41,1%, ενώ στις προεδρικές εκλογές του 2023, στον πρώτο γύρο, έφτασε στο 28,0% και στον δεύτερο γύρο μειώθηκε οριακά στο 27,6%. Σε σύγκριση με τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του 2021, η παγκύπρια προσέλευση είχε διαμορφωθεί στο 65,7%, ενώ η αποχή ανήλθε στο 34,3%. Την υψηλότερη προσέλευση είχε καταγράψει η Πάφος με 73%. Ακολούθησαν η Αμμόχωστος με 67,4%, η Λάρνακα με 66,7%, η Λεμεσός με 64,8% και η Λευκωσία με 63,8%. Η χαμηλότερη προσέλευση καταγράφηκε στην Κερύνεια με 62,3%.