Τα «κάστρα» στην επαρχία Λευκωσίας

Αναλύοντας το εκλογικό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου στην επαρχία Λευκωσίας, υπάρχουν σημαντικές ανακατατάξεις και στα λεγόμενα κάστρα των πολιτικών κομμάτων. Δηλαδή, σε εκλογικά κέντρα που εξασφάλισαν συντριπτικά ποσοστά, βάφοντας την κάλπη στα χρώματα του κόμματός τους.

Αν και η παραδοσιακή έννοια του χαρακτηρισμού «κάστρο» μετά από εκλογικές αναμετρήσεις τείνει να εξαλειφθεί, κυρίως λόγω του πολυκομματισμού και των ποσοστών των παραδοσιακών κομμάτων, υπάρχουν περιπτώσεις που «καλύπτονται» από τα «κριτήρια» του συγκεκριμένου τίτλου.

Δεν εντοπίζονται πλέον εύκολα συντριπτικές επικρατήσεις, υπάρχουν όμως τέτοιες περιπτώσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει επίσης με τα ποσοστά των δύο νέων κομμάτων στη Βουλή, ειδικότερα στις περιοχές καταγωγής των προέδρων τους.

Στον Αγρό, η επικράτηση του ΔΗΣΥ ήταν πανηγυρική εξασφαλίζοντας ποσοστό 54,4%. Δεύτερο κόμμα το ΔΗΚΟ με 9,1%, με τη διαφορά να καταδεικνύει ότι το χωριό είναι μπλε απ' άκρη σ' άκρη. Το δικό του κάστρο έχει δημιουργήσει το ΕΛΑΜ στο χωριό Καννάβια της επαρχίας Λευκωσίας. Το ποσοστό που εξασφάλισε ήταν 69,9% έναντι μόλις 8,7% που έλαβε το δεύτερο κόμμα, ο ΔΗΣΥ.

Κατακόκκινη βάφτηκε η κάλπη στο Απλίκι. Το ΑΚΕΛ έλαβε το συντριπτικό ποσοστό 62,3% έναντι 8,2% που έλαβε το ΔΗΚΟ. Κάστρο για το ΑΚΕΛ, το οποίο θεωρείται ότι διατηρήθηκε, και το Μιτσερό, με το κόμμα της Αριστεράς να λαμβάνει ποσοστό 44,4% και τον ΔΗΣΥ 18,5%. Στη Νήσου, επίσης, το ΑΚΕΛ έλαβε πολύ μεγάλο ποσοστό, 43,5% έναντι του δεύτερου ΔΗΣΥ με 20%.

Στο χωριό Ξυλιάτος, το αποτέλεσμα της κάλπης ήταν εντυπωσιακό για τον ΔΗΣΥ, λαμβάνοντας 38,3% με το αμέσως επόμενο κόμμα, την Άμεση Δημοκρατία, να λαμβάνει 8,7%.

Παρά την αποτυχία στις εκλογές και το γεγονός ότι δεν κατάφερε να εισέλθει στη Βουλή, η Δημοκρατική Παράταξη, στο χωριό Σινά Όρος, εξασφάλισε 55%, με την ΕΔΕΚ να λαμβάνει 13%. Εντύπωση προκαλεί μάλιστα το γεγονός ότι στο χωριό στις δύο πρώτες θέσεις δεν συγκαταλέγονται ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ.