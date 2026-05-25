Εκτός και πάλι οι Κυνηγοί

Για δεύτερη συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση οι Κυνηγοί δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν είσοδο στη Βουλή, παρόλο που αυτήν τη φορά -σε αντίθεση με τις εκλογές του 2021 - είχαν πλήρη ψηφοδέλτια σε όλες τις επαρχίες. Τελικά, οι Ενεργοί Πολίτες Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, παρά το ότι με τη ροή των πρώτων αποτελεσμάτων έδειχναν ικανοί να «πιουν αυτήν τη φορά νερό», καθηλώθηκαν στο 3,2% παγκύπρια και 11.800 ψήφους, ποσοστό κατά 0,2% χαμηλότερο από το 2021. Δυνατή επαρχία του κινήματος η Αμμόχωστος, στην οποία εξασφάλισε 5,8% και 3.963 ψήφους και ακολούθησε η Λεμεσός με 3,6% και 2.613 ψήφους. Είναι εμφανές ότι δεν ευνόησε τους Κυνηγούς το γεγονός ότι κινήθηκαν προεκλογικά σε λογικές και συνθηματολογία ανάλογες με εκείνες του ΕΛΑΜ, αφού αυτό τους «στιγμάτισε», ότι κινούνται επίσης στον χώρο της Ακροδεξιάς και δεν τους βοήθησε να προσελκύσουν ψηφοφόρους από άλλους πολιτικούς χώρους

Παρασκηνιακός