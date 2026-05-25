Φειδία ψήφισε το Μένοικο

Στο χωριό καταγωγής του προέδρου της Άμεσης Δημοκρατίας Φειδία Παναγιώτου το κόμμα του επικράτησε για πρώτη φορά, με τους συγχωριανούς και συγγενείς του να ψηφίζουν τον νεαρό ευρωβουλευτή. Στο Μένοικο από το σύνολο των 791 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ψήφισαν 587, εκ τω οποίων 579 έγκυρα, 7 άκυρα και 1 λευκό. Η Άμεση Δημοκρατία έλαβε 21,2%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 123 ψήφους και ο ΔΗΣΥ 20,4% (118 ψήφους).

Η τάση που επικράτησε με την Άμεση Δημοκρατία στο Μένοικο δεν καταγράφηκε στην Κοκκινοτριμιθιά με τον πρόεδρο του κινήματος ΑΛΜΑ Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Αν και ανέμεναν πολλοί το κίνημα να ήταν ακόμα και πρώτο κόμμα στην Κοκκινοτριμιθιά, κατετάγη 3ο με 14,5%, με την πρωτιά να πηγαίνει στον ΔΗΣΥ με 34% και το ΑΚΕΛ να ακολουθεί με 18,8%.

Στο Πολιτικό, χωριό του προέδρου του ΕΛΑΜ Χρίστου Χρίστου, το κόμμα του έλαβε 40,9% έναντι 19,1% του δεύτερου ΔΗΣΥ.

Παρασκηνιακός