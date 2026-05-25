Ο βουλευτής με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης παγκύπρια – Ποιος πήρε τους λιγότερους

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Φειδία ψήφισε το Μένοικο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο χωριό καταγωγής του προέδρου της Άμεσης Δημοκρατίας Φειδία Παναγιώτου το κόμμα του επικράτησε για πρώτη φορά, με τους συγχωριανούς και συγγενείς του να ψηφίζουν τον νεαρό ευρωβουλευτή. Στο Μένοικο από το σύνολο των 791 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ψήφισαν 587, εκ τω οποίων 579 έγκυρα, 7 άκυρα και 1 λευκό. Η Άμεση Δημοκρατία έλαβε 21,2%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 123 ψήφους και ο ΔΗΣΥ 20,4% (118 ψήφους).

Η τάση που επικράτησε με την Άμεση Δημοκρατία στο Μένοικο δεν καταγράφηκε στην Κοκκινοτριμιθιά με τον πρόεδρο του κινήματος ΑΛΜΑ Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Αν και ανέμεναν πολλοί το κίνημα να ήταν ακόμα και πρώτο κόμμα στην Κοκκινοτριμιθιά, κατετάγη 3ο με 14,5%, με την πρωτιά να πηγαίνει στον ΔΗΣΥ με 34% και το ΑΚΕΛ να ακολουθεί με 18,8%.

Στο Πολιτικό, χωριό του προέδρου του ΕΛΑΜ Χρίστου Χρίστου, το κόμμα του έλαβε 40,9% έναντι 19,1% του δεύτερου ΔΗΣΥ.

Παρασκηνιακός

Tags

ΚΥΠΡΟΣΕΛΑΜΕΚΛΟΓΕΣΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΦειδίας ΠαναγιώτουΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΜΕΝΟΙΚΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα