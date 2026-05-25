BINTEO: Επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και του ανιψιού του Μητσοτάκη, Γρηγόρη Δημητριάδη: Πιάστηκαν στα χέρια στα επίσημα του T-Center

Ένταση σημειώθηκε στα επίσημα του T-Center λίγο πριν από την έναρξη του τελικού της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Όπως φαίνεται σε βίντεο, ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Γρηγόρης Δημητριάδης βρέθηκαν σε έντονο λεκτικό επεισόδιο, ανταλλάσσοντας κουβέντες πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης.
Στο περιστατικό φέρεται να ενεπλάκη και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, ενώ εκτοξεύτηκε και κασκόλ προς την πλευρά του Γρηγόρη Δημητριάδη.
Σε ένα από τα κλιπ, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός διακρίνεται με σκισμένη μπλούζα κατά τη διάρκεια έντονου διαπληκτισμού στα επίσημα του T-Center.
