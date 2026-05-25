Πρωτιά ΑΚΕΛ στους Κύπριους του εξωτερικού: Η Ελλάδα έβγαλε ισχυρότερο ΕΛΑΜ, ενώ το Βέλγιο ανέδειξε τη δυναμική του Βολτ

Με καθαρή πρωτιά του ΑΚΕΛ και με διαφορετικές δυναμικές από χώρα σε χώρα ψήφισαν οι Κύπριοι του εξωτερικού στις βουλευτικές εκλογές. Στα εκλογικά κέντρα εξωτερικού είχαν εγγραφεί περίπου 6.400 ψηφοφόροι, με τη μεγάλη πλειοψηφία να βρίσκεται στην Ελλάδα, όπου οι εγγεγραμμένοι ανήλθαν στους 4.306. Συνολικά, στα κέντρα του εξωτερικού πρώτο κόμμα αναδείχθηκε το ΑΚΕΛ με 1.467 ψήφους και 34,2%, δεύτερος ο ΔΗΣΥ με 1.087 ψήφους και 25,3%, ενώ ακολούθησαν το ΕΛΑΜ με 384 ψήφους και 8,9%, το Βολτ με 345 ψήφους και 8%, το ΔΗΚΟ με 293 ψήφους και 6,8% και το Άλμα με 198 ψήφους και 4,6%.

Διατήρησε ΗΒ το ΑΚΕΛ

Το ΑΚΕΛ διατήρησε την πρωτιά του και στις τρεις χώρες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την ισχυρότερη επίδοσή του, συγκεντρώνοντας 381 ψήφους και ποσοστό 38,2% επί των έγκυρων. Ακολούθησε ο ΔΗΣΥ με 223 ψήφους και 22,4%, ενώ, παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να μπει στη Βουλή, τρίτο κόμμα στις προτιμήσεις των Κυπρίων του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν το Βολτ με 137 ψήφους και 13,7%. Το ΔΗΚΟ έλαβε 6,4%, το Άλμα 5,4%, ενώ το ΕΛΑΜ περιορίστηκε στο 3.,9%. Η συμμετοχή στο Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκε στο 63,4%.

Ελλάδα: Άνοδος του ΕΛΑΜ

Στην Ελλάδα, όπου βρίσκεται και ο μεγαλύτερος αριθμός εκλογέων του εξωτερικού, το ΑΚΕΛ ήρθε επίσης πρώτο, με 975 ψήφους και 33,6%. Δεύτερος ήταν ο ΔΗΣΥ με 776 ψήφους και 26,8%, ενώ το ΕΛΑΜ κατέγραψε την καλύτερη επίδοσή του στο εξωτερικό, συγκεντρώνοντας 328 ψήφους και 11,3%. Το ΔΗΚΟ έλαβε 6,9%, το Βολτ 4,2%, το Άλμα 4,0% και η Άμεση Δημοκρατία 2,9%. Η συμμετοχή στην Ελλάδα ανήλθε στο 68,3%.

Βέλγιο με δεύτερο Βολτ

Στο Βέλγιο, όπου η κάλπη λειτούργησε για πρώτη φορά, η εικόνα ήταν διαφορετική ως προς τα νέα κόμματα. Το ΑΚΕΛ παρέμεινε πρώτο με 111 ψήφους και 28,0%, όμως το Βολτ κατέγραψε ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία, με 86 ψήφους και 21,7%, σχεδόν δίπλα στον ΔΗΣΥ, ο οποίος έλαβε 88 ψήφους και 22,2%. Το ΔΗΚΟ και το Άλμα κινήθηκαν στο 7,1%, ενώ η Άμεση Δημοκρατία έλαβε 2,8%. Η προσέλευση στο Βέλγιο, και πιο συγκεκριμένα στις Βρυξέλλες όπου είχαν στηθεί δύο εκλογικά κέντρα, διαμορφώθηκε στο 70,1%.

Σε σύγκριση με τις Βουλευτικές του 2021, η εικόνα επιβεβαιώνει ότι το εξωτερικό παραμένει ευνοϊκό πεδίο για το ΑΚΕΛ, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα δείχνει πιο έντονη παρουσία του ΕΛΑΜ (από 4,5% στις εκλογές του 2021, 11,3% το 2026), ενώ το Βέλγιο καταγράφει το πιο ενδιαφέρον αποτύπωμα των νέων σχηματισμών, κυρίως λόγω της επίδοσης του Βολτ.

Δεν έπεισε η Άμεση Δημοκρατία

Σε ό,τι αφορά την επιρροή της Άμεσης Δημοκρατίας του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου στους Κύπριους του εξωτερικού, αυτή μάλλον «πέρασε και δεν ακούμπησε», καθώς συγκέντρωσε συνολικά 119 ψήφους και ποσοστό 2,8%. Η καλύτερη επίδοσή της καταγράφηκε στην Ελλάδα, όπου έλαβε 85 ψήφους, επίσης 2,8%.