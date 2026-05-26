Έλεγχος 4 βημάτων για το κλιματιστικό σας - Τι πρέπει να κάνετε ενόψει καλοκαιριού

Οι ειδικοί συμβουλεύουν πως να αναγνωρίζουμε μόνοι μας τη δυσλειτουργία του κλιματισμού των αυτοκινήτων μας και πότε έχει έρθει η ώρα για μια εκτεταμένη συντήρηση.

Θα σας παραθέσουμε παρακάτω λοιπόν τέσσερα βήματα, προκειμένου να ελέγξει ο οποιοσδήποτε οδηγός το κλιματιστικό του, εν όψει καλοκαιριού. Οι δροσεροί μήνες του φθινοπώρου και του χειμώνα έχουν τελειώσει και η έναρξη του θερμότερου καιρού έχει ήδη ξεκινήσει. Αν δουλεύει σε ικανοποιητικό βαθμό ο κλιματισμός, γίνεται εύκολα κατανοητό.

Ξεκινήστε λοιπόν κάνοντας μια απλή δοκιμή. Εφόσον έχετε ζεστάνει καλά τον κινητήρα, ρυθμίστε τη χαμηλότερη θερμοκρασία και επιλέξτε τη μέγιστη ισχύ στον ανεμιστήρα. Ανοίξτε όλους τους αεραγωγούς και αφήστε το για 3 με 5 λεπτά. Εάν είναι όλα καλά, ο κρύος αέρας θα μειώσει γρήγορα τη ζέστη στην καμπίνα και αυτή θα παραμείνει σταθερή.

Στην περίπτωση που αντιληφθείτε ασυνήθιστους θορύβους ή κραδασμούς, σφύριγμα από τον ιμάντα ή μεταβολές στην απόδοση της ψύξης, είναι σίγουρα σημάδι πως χρειάζεται διαγνωστικός έλεγχος από κάποιον επαγγελματία. Πολύ συχνά, ένα από αυτά τα συμπτώματα υποδηλώνουν πτώση της πίεσης του φρέον ή πρόβλημα με το κομπρεσέρ και τα ρουλεμάν του.

Επίσης θα πρέπει να κοιταχθεί και το ψυγείο του air-condition. Τα πτερύγιά του φράζονται κατά καιρούς με σκόνη, άμμο η φύλλα και χνούδια με αποτέλεσμα τη μη καλή κυκλοφορία του αέρα. Το κομπρεσέρ δεν έχει την ικανότητα να ψύξει το εσωτερικό σωστά. Εν τω μεταξύ μια επιθεώρηση σε όλες τις σωληνώσεις του κυκλώματος, δεν «έβλαψε» ποτέ τίποτα. Αν δείτε λεκέδες, πράσινα σημάδια ή ψωριάσματα, συνεπάγεται διαρροή φρέον. Έστω και μικρή απώλεια είναι αρκετή για να ρίξει την απόδοση.

Καλή ιδέα που προτείνεται είναι η χρήση κατά περιόδους ενός χημικού-καθαριστικού που εξουδετερώνει τα βακτήρια και τους μύκητες για την αποβολή της υγρασίας, αλλά και των δυσάρεστων οσμών. Μια φορά τον χρόνο θα βοηθούσε. Από την άλλη, ένα πιο ολοκληρωμένο service που περιλαμβάνει πλήρη εκκένωση του συστήματος και πλήρωση εκ νέου με φρέον, όπως και αντικατάσταση του φίλτρου, συνίσταται να γίνεται κάθε 3 με 5 χρόνια.

