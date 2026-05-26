Η Ειρήνη της δεύτερης κατανομής

Ούτε 6 χιλιάδες σταυρούς προτίμησης δεν κατάφερε να εξασφαλίσει η βουλεύτρια του ΑΛΜΑ, πλέον, Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Η κ. Χαραλαμπίδου έλαβε 5.938 σταυρούς, επίδοση αισθητά χαμηλότερη από τις προηγούμενες εκλογικές της καταγραφές. Στις βουλευτικές του 2021, όταν ήταν ακόμη στο ΑΚΕΛ, είχε αναδειχθεί πρώτη παγκύπρια, συγκεντρώνοντας 14.008 σταυρούς. Πρώτη ήταν και στις εκλογές του 2016, με 16.847 σταυρούς. Μπορεί να επανεξελέγη, ωστόσο η εκλογή της ήρθε αυτή την φορά δύσκολα, και μέσω της... δεύτερης κατανομής.
