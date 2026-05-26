Ο νόμος για βουλευτές

Μήπως η νέα βουλή πρέπει να θέσει κάτω από το μικροσκόπιό της τον εκσυγχρονισμό του νόμου για εκλογή μελών του κοινοβουλίου; Πόσο λογικό, ή πόσο δίκαιο μπορεί να είναι ανάμεσα στους ψηφοφόρους αλλά και στους υποψηφίους, όταν κάποιος εκλέγεται με πολύ μικρό αριθμό ψήφων, ενώ άλλοι ανθυποψήφιοί του λαμβάνουν πολλαπλάσιους ψήφους και μένουν εκτός βουλής. Κάτι ανάλογο καταγράφηκε και στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Υπάρχουν σαφώς και άλλες πρόνοιες που επιβάλλεται να εκσυγχρονιστούν. Ας αφήσουν, λοιπόν, στην άκρη τα κομματικά συμφέροντα και να αλλάξουν τον νόμο για το ευρύτερο καλό.

ΣΙΩΠ