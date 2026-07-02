Η Mercedes AMG παρουσιάζει το ισχυρότερο και πιο προηγμένο GLC 53 στην ιστορία

Η Mercedes-AMG ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην κατηγορία των σπορ SUV με το νέο GLC 53 4MATIC+, ένα μοντέλο που συνδυάζει εκρηκτικές επιδόσεις, προηγμένη τεχνολογία και πολυτέλεια σε ένα ιδιαίτερα ολοκληρωμένο πακέτο. Το νέο μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία, τόσο στην έκδοση SUV όσο και στην Coupe, επιβεβαιώνοντας τη φιλοσοφία της AMG να προσφέρει αυτοκίνητα που συνδυάζουν καθημερινή χρηστικότητα με καθαρόαιμες επιδόσεις.

Στην καρδιά του νέου GLC 53 βρίσκεται ο πλήρως αναβαθμισμένος εξακύλινδρος εν σειρά κινητήρας 3,0 λίτρων με turbo. Ο κινητήρας αποδίδει 449 ίππους και μέγιστη ροπή 600 Nm, η οποία αυξάνεται προσωρινά στα 640 Nm μέσω της λειτουργίας Overboost. Χάρη στην τεχνολογία AMG Launch Control, το σπριντ από 0 στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 4,2 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλμ./ώρα και μπορεί να φτάσει τα 270 χλμ./ώρα με το προαιρετικό AMG Driver’s Package.

Η Mercedes-AMG έχει επανασχεδιάσει σημαντικά τον κινητήρα, προσθέτοντας νέα κυλινδροκεφαλή, αναβαθμισμένη εισαγωγή αέρα και νέο intercooler, βελτιώνοντας αισθητά την απόκριση και τη ζωντάνια του συνόλου. Την ίδια στιγμή, η νέα εξάτμιση χαρίζει τον χαρακτηριστικό ήχο AMG, με βαθύ τόνο στις επιταχύνσεις και έντονες εκρήξεις κατά την αλλαγή σχέσεων ή την αποδέσμευση του γκαζιού.

Ο κινητήρας συνεργάζεται με το αυτόματο κιβώτιο AMG SPEEDSHIFT TCT 9G και το πλήρως μεταβλητό σύστημα τετρακίνησης AMG Performance 4MATIC+, το οποίο κατανέμει ιδανικά τη ροπή ανάμεσα στους δύο άξονες ανάλογα με τις συνθήκες. Προαιρετικά διατίθεται και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης στον πίσω άξονα, ενώ το πρόγραμμα RACE και το Drift Mode κάνουν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους σε SUV της AMG.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται η ανάρτηση AMG RIDE CONTROL με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ, η τετραδιεύθυνση, οι ζάντες AMG 20 ιντσών και το σύστημα επιλογής προγραμμάτων οδήγησης AMG DYNAMIC SELECT με πέντε διαφορετικές ρυθμίσεις. Το εσωτερικό αποπνέει σπορ πολυτέλεια, με καθίσματα AMG επενδυμένα με ARTICO και μικροΐνες MICROCUT, κόκκινες ραφές και το σύστημα πολυμέσων MBUX με ειδικές ενδείξεις AMG.

Για όσους αναζητούν ακόμη περισσότερη αποκλειστικότητα, η Mercedes-AMG προσφέρει το νέο Golden Accents Package, με λεπτομέρειες σε χρώμα Techgold, σφυρήλατες ζάντες 21 ιντσών και ειδικά σχεδιαστικά στοιχεία που κάνουν το GLC 53 να ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο.