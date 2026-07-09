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Η μυρωδιά στο αυτοκίνητο που δεν πρέπει να αγνοήσετε – Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η έντονη οσμή μούχλας, ειδικά όταν ανοίγει το κλιματιστικό, μπορεί να δείχνει υγρασία και ανάπτυξη μυκήτων στο εσωτερικό του οχήματος – Τι πρέπει να ελέγξετε

Η έντονη μυρωδιά μούχλας μέσα σε ταξί ή ΙΧ δεν είναι απλώς μια δυσάρεστη οσμή. Μπορεί να αποτελεί ένδειξη υγρασίας και ανάπτυξης μυκήτων στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, με πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των επιβατών.

Το πρόβλημα εμφανίζεται συχνότερα το φθινόπωρο, όταν η υγρασία συσσωρεύεται στην καμπίνα και οι χαμηλότερες θερμοκρασίες δεν βοηθούν στην εξάτμισή της. Έτσι δημιουργείται το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη μούχλας.

Θολωμένα παράθυρα, νωπά καθίσματα και η χαρακτηριστική μυρωδιά είναι σημάδια που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. Αν η μούχλα εξαπλωθεί, μπορεί να εμφανιστεί στα καθίσματα, στη μοκέτα, στην οροφή, στο τιμόνι και στον επιλογέα ταχυτήτων.

Τα μικροσκοπικά σπόρια που απελευθερώνονται στον αέρα μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα όταν εισπνέονται, γι’ αυτό και η παρουσία μούχλας στο εσωτερικό του αυτοκινήτου δεν πρέπει να υποτιμάται.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο κλιματιστικό. Αν μετά την ενεργοποίησή του αναδύεται έντονη οσμή μούχλας, είναι πιθανό ο μύκητας να έχει εγκατασταθεί στο σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται απολύμανση από εξειδικευμένο τεχνικό.

Για τις επιφάνειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντιμουχλικά σπρέι για υφάσματα. Ωστόσο, η απολύμανση από μόνη της δεν λύνει οριστικά το πρόβλημα, αν δεν εντοπιστεί η πηγή της υγρασίας.

Η υγρασία μπορεί να εισέρχεται στο αυτοκίνητο από διαρροές, διαβρωμένα σημεία ή παράθυρα που έχουν μείνει ελαφρώς ανοιχτά. Γι’ αυτό είναι απαραίτητος ο τακτικός έλεγχος των στεγανοποιήσεων, η στάθμευση σε ξηρό μέρος και ο συχνός αερισμός, ειδικά όταν το όχημα μένει ακινητοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Με πληροφορίες από carandmotor.gr

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