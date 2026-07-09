Πώς να κοιμηθείτε δροσερά χωρίς κλιματιστικό τις νύχτες του καύσωνα

Οι ημέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες είναι δύσκολες, όμως για πολλούς το πραγματικό πρόβλημα αρχίζει τη νύχτα. Όταν το σπίτι δεν έχει δροσιστεί αρκετά και το κλιματιστικό δεν μπορεί ή δεν θέλει κανείς να το αφήσει ανοικτό για ώρες, ο ύπνος γίνεται δοκιμασία.

Με το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος να επιβαρύνει τα νοικοκυριά, αλλά και αρκετούς ανθρώπους να αποφεύγουν τον ύπνο με κλιματισμό, αναζητούνται απλές και οικονομικές λύσεις για πιο δροσερές νύχτες.

Το άνοιγμα των παραθύρων μπορεί να βοηθήσει μόνο υπό προϋποθέσεις, για παράδειγμα όταν το δωμάτιο έχει βόρειο προσανατολισμό και δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας. Σε διαφορετική περίπτωση, η ανακούφιση από τη ζέστη πρέπει να αναζητηθεί με άλλους τρόπους.

Σύμφωνα με την ισπανική έκδοση του Elle Decor, ο γιατρός δρ Φελίσες, ιδιαίτερα δημοφιλής στο TikTok, προτείνει τρεις απλές μεθόδους που μπορούν να βοηθήσουν το σώμα να δροσιστεί πριν και κατά τη διάρκεια του ύπνου, χωρίς τη χρήση κλιματιστικού.

#salud #dormir #calor #aireacondicionado ♬ sonido original - Doctor Felices @doctorfelices ¿Cómo vencer el calor y dormir fresco sin el aire acondicionado? 💨 Te traigo una rutina sencilla que te ayudará a dormir fresco incluso sin aire acondicionado: 1️⃣ Sumergir las muñecas en agua fría 2️⃣ Usar calcetines congelados 3️⃣ Rociar agua fresca en la sábana, esto te ayudará a bajar la temperatura corporal y disfrutar de un sueño reparador Comparte este reel para que todos podamos vencer a la ola de calor y cuéntame cuál vas a probar esta noche 📲💬 #médicos

Κρύο νερό στους καρπούς

Η πρώτη μέθοδος είναι και η πιο άμεση. Πριν ξαπλώσετε, μπορείτε να βάλετε τους καρπούς σας κάτω από κρύο νερό ή μέσα σε ένα δοχείο με δροσερό νερό για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Η λογική πίσω από αυτή την πρακτική είναι ότι από τους καρπούς περνούν αιμοφόρα αγγεία κοντά στην επιφάνεια του δέρματος. Η ψύξη της περιοχής μπορεί να βοηθήσει προσωρινά στη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος, έστω και για λίγα λεπτά, αρκετά όμως ώστε να διευκολύνει την προσπάθεια να αποκοιμηθεί κάποιος.

Οι παγωμένες κάλτσες στον αστράγαλο

Για όσους ξυπνούν μέσα στη νύχτα από τη ζέστη, ο δρ Φελίσες προτείνει ακόμη ένα πρακτικό κόλπο. Βρέξτε ένα ζευγάρι κάλτσες και τοποθετήστε τες στην κατάψυξη πριν κοιμηθείτε.

Όταν ξαπλώσετε, δεν χρειάζεται να τις φορέσετε κανονικά. Αντίθετα, η σύσταση είναι να τις τοποθετήσετε γύρω από τους αστραγάλους. Όπως εξηγεί ο γιατρός, αν καλυφθεί ολόκληρο το πέλμα, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αντίθετο, καθώς το πόδι ενδέχεται να εγκλωβίσει θερμότητα.

Η λεγόμενη «αιγυπτιακή μέθοδος»

Η τρίτη λύση είναι πιο παλιά και βασίζεται στην εξάτμιση του νερού. Πρόκειται για τη λεγόμενη «αιγυπτιακή μέθοδο», η οποία συνίσταται στο να ψεκάσετε ή να βρέξετε ελαφρά ένα σεντόνι με δροσερό νερό πριν ξαπλώσετε.

Καθώς το νερό εξατμίζεται, απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον και από την επιφάνεια του σώματος, δημιουργώντας μια αίσθηση δροσιάς. Η πρακτική αυτή φέρεται να χρησιμοποιούνταν ήδη από την αρχαία Αίγυπτο, όπου οι κάτοικοι αναζητούσαν φυσικούς τρόπους για να αντέξουν τις ζεστές νύχτες της ερήμου.

Η μέθοδος δεν απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό, χρειάζεται όμως προσοχή ώστε το σεντόνι να είναι υγρό και όχι υπερβολικά βρεγμένο, για να μη δημιουργηθεί δυσφορία κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Συνδυασμός για πιο δύσκολες νύχτες

Οι τρεις τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά ή συνδυαστικά, ανάλογα με το πόσο έντονη είναι η ζέστη. Κάποιος μπορεί, για παράδειγμα, να δροσίσει πρώτα τους καρπούς του με κρύο νερό, να χρησιμοποιήσει ένα ελαφρά υγρό σεντόνι και, αν χρειαστεί, να τοποθετήσει παγωμένες κάλτσες γύρω από τους αστραγάλους.

Για τις νύχτες που η θερμοκρασία παραμένει υψηλή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, τέτοιες απλές λύσεις μπορούν να προσφέρουν μια μικρή αλλά ουσιαστική ανακούφιση και να βοηθήσουν σε έναν πιο ήρεμο ύπνο χωρίς συνεχή χρήση κλιματιστικού.