Muse Image: Πώς να απενεργοποιήσετε το νέο AI εργαλείο της Meta που κάνει «remix» τις φωτογραφίες σας στο Instagram

Η Meta παρουσίασε την Τρίτη το νέο της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης για δημιουργία εικόνων, με την ονομασία Muse Image, σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη κυκλοφορία από το νεοσύστατο Meta Superintelligence Labs. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Wired, η εταιρεία επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στον ανταγωνισμό της δημιουργικής AI απέναντι σε λύσεις όπως τα εργαλεία εικόνας της OpenAI και της Google.

Παράλληλα με την παρουσίαση του νέου μοντέλου, η Meta προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές στο Instagram, ενσωματώνοντας νέες λειτουργίες δημιουργίας εικόνων με τεχνητή νοημοσύνη.

Δημόσια προφίλ διαθέσιμα για AI «remix»

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Reece Rogers, τα δημόσια προφίλ του Instagram εντάσσονται αυτόματα στη νέα λειτουργία, η οποία επιτρέπει σε άλλους χρήστες να δημιουργούν εικόνες μέσω του Meta AI χρησιμοποιώντας τη φωτογραφική παρουσία ενός ατόμου.

Στην πράξη, εφόσον ένας λογαριασμός είναι δημόσιος, αρκεί κάποιος να αναφέρει το όνομα χρήστη (username) σε μια προτροπή (prompt) προς το Meta AI, ώστε το σύστημα να χρησιμοποιήσει δημόσιες φωτογραφίες του συγκεκριμένου προφίλ για τη δημιουργία νέας εικόνας που βασίζεται στην εμφάνισή του.

Η Meta παρουσιάζει τη δυνατότητα αυτή ως έναν τρόπο εξατομίκευσης των παραγόμενων εικόνων. Σε σχετική ανακοίνωσή της αναφέρει ότι οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν προσαρμοσμένες προσκλήσεις εκδηλώσεων, δημιουργικές μακέτες ή εξατομικευμένα γραφικά με τη βοήθεια του Meta AI.

Η διάθεση της λειτουργίας ξεκινά αρχικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πώς μπορούν οι χρήστες να εξαιρεθούν

Οι χρήστες που δεν επιθυμούν να χρησιμοποιούνται οι φωτογραφίες και τα βίντεό τους για τέτοιου είδους δημιουργίες AI, χωρίς να μετατρέψουν τον λογαριασμό τους σε ιδιωτικό, μπορούν να απενεργοποιήσουν τη σχετική επιλογή μέσα από τις ρυθμίσεις του Instagram.

Η διαδικασία γίνεται από το προφίλ του χρήστη, μέσω του μενού ρυθμίσεων και της ενότητας “Sharing and reuse” (Κοινοποίηση και επαναχρησιμοποίηση). Εκεί εμφανίζεται επιλογή με τίτλο «Allow people to use your content on Instagram and with AI features on Meta», με ξεχωριστούς διακόπτες για τις αναρτήσεις (Posts) και τα Reels.

Ωστόσο, ο Reece Rogers σημειώνει ότι κατά τον χρόνο δημοσίευσης του άρθρου η συγκεκριμένη διατύπωση δεν είχε ακόμη εμφανιστεί σε όλους τους λογαριασμούς.

Οι ήδη δημιουργημένες εικόνες δεν διαγράφονται

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Κέντρο Βοήθειας του Instagram, εάν ένας λογαριασμός παραμείνει δημόσιος και με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, οι χρήστες ενδέχεται να μπορούν να δημιουργούν νέο περιεχόμενο μέσω των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης της Meta αξιοποιώντας το περιεχόμενο του συγκεκριμένου προφίλ.

Ακόμη και αν ο χρήστης αλλάξει αργότερα τις ρυθμίσεις του ή μετατρέψει τον λογαριασμό του σε ιδιωτικό, αυτό δεν θα επηρεάσει τις εικόνες που έχουν ήδη δημιουργηθεί στο παρελθόν με τη χρήση του περιεχομένου του.

Χωρίς ειδοποίηση προς τον χρήστη

Ένα ακόμη στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα αφορά την ενημέρωση των χρηστών. Όπως αναφέρεται στη σελίδα υποστήριξης της εταιρείας, οι χρήστες δεν θα λαμβάνουν ειδοποίηση όταν κάποιος δημιουργεί περιεχόμενο AI βασισμένο στις φωτογραφίες ή τα βίντεό τους.

Το δημοσίευμα του Wired επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη πρακτική εντείνει τη συζήτηση γύρω από τις πολιτικές «opt-out», κατά τις οποίες οι χρήστες συμμετέχουν αυτόματα σε λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης και καλούνται να απενεργοποιήσουν μόνοι τους τη συμμετοχή τους εάν δεν επιθυμούν να συμπεριληφθούν.

Με πληροφορίες από Wired