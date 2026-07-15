Βατερλό για τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες στην Κίνα – Καταρρέουν οι πωλήσεις

Οι πωλήσεις των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών κατέρρευσαν περαιτέρω στην Κίνα κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2026, καθώς η παρατεταμένη επιβράδυνση στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο αύξησε την πίεση στις παλαιότερες μάρκες σε μια σκληρή μάχη με τους τοπικούς ανταγωνιστές.

Η Volkswagen κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση πωλήσεων το δεύτερο τρίμηνο στην Κίνα, στο 37%. Οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Κίνα μειώθηκαν για ένατο συνεχόμενο μήνα τον Ιούνιο του 2026. Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες πιέζονται να ανταγωνιστούν στην τεχνολογία.

Οι Volkswagen, Mercedes-Benz και BMW, σημείωσαν πτώση τουλάχιστον 30% την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου στην Κίνα, σύμφωνα με τα στοιχεία πωλήσεων, αναφέρει το Reuters. Η Volkswagen ανέφερε την πιο απότομη πτώση σε ετήσια βάση, στο 36,6%.

«Η κατάσταση παραμένει δύσκολη στην Κίνα, όπου δεν μπορέσαμε να ξεφύγουμε από τη συνολική πτώση της αγοράς κατά περίπου 20%, παρά την αρχική θετική δυναμική από τα πρόσφατα λανσαρισμένα, τοπικά αναπτυγμένα ηλεκτρικά οχήματα που έχουμε κατασκευάσει εκεί», δήλωσε ο Marco Schubert, στέλεχος πωλήσεων της Volkswagen.

Η Volkswagen εκτοπίστηκε από την κινεζική BYD, ως η κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία της αγοράς το 2024, αλλά η γερμανική εταιρεία ανέκτησε για λίγο το στέμμα της στις αρχές του έτους, καθώς ξεκίνησε μια επιθετική πορεία προϊόντων με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα στη χώρα. Αυτή η σύντομη ανάπαυλα αποδόθηκε στη μείωση των επιδοτήσεων για πιο οικολογικά αυτοκίνητα στην Κίνα.

Οι γερμανικές μάρκες έχτισαν την επιτυχία τους στην Κίνα στην κληρονομιά των κινητήρων εσωτερικής καύσης, η οποία, σύμφωνα με αναλυτές και παρατηρητές του κλάδου, δεν έχει πλέον απήχηση στους νέους, τεχνολογικά καταρτισμένους Κινέζους καταναλωτές.

Τον περασμένο μήνα, η BMW μείωσε τις προβλέψεις της για το 2026, στην τρίτη προειδοποίηση κερδών που σχετίζεται με την Κίνα σε λιγότερο από τρία χρόνια. Ανέφερε επίσης ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αύξησε τις τιμές των καυσίμων και επηρέασε τη ζήτηση των Κινέζων καταναλωτών για τα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, στα οποία εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αγορά.

Όπως η Volkswagen, έτσι και η BMW και η Mercedes αναβαθμίζουν τις προσφορές προϊόντων τους στην Κίνα με ηλεκτρικά οχήματα που, όπως λένε, είναι πιο προσαρμοσμένα στην περιοχή.

«Προσπαθούν να προλάβουν τη διαφορά με πολύ γρήγορο ρυθμό, ενώ ο ανταγωνισμός τους τρέχει με διπλάσια ταχύτητα», δήλωσε ο Paul Bennett, διευθύνων σύμβουλος στην συμβουλευτική εταιρεία Madox Square.

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Κίνα μειώθηκαν για ένατο συνεχόμενο μήνα τον Ιούνιο, ωθώντας τις αυτοκινητοβιομηχανίες να στραφούν όλο και περισσότερο σε αγορές εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης.

Οι Volkswagen, Mercedes και BMW δεν μπόρεσαν να αντισταθμίσουν τις απώλειές τους στην Κίνα σε άλλες περιοχές κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, καταγράφοντας μειώσεις στις παγκόσμιες πωλήσεις κατά 8,6%, 8% και 4,9% αντίστοιχα.

ΚΥΠΕ