Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία XPeng θα μπορούσε να κατασκευάζει οχήματα σε γερμανικά εργοστάσια, λέει ο επικεφαλής της

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία XPeng εξετάζει το ενδεχόμενο να κατασκευάζει οχήματα σε γερμανικά εργοστάσια που υποχρησιμοποιούνται, την ώρα που οι μεγάλες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες αναζητούν λύσεις για να αντιμετωπίσουν την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητά τους.

«Πολλές χώρες θα μπορούσαν δυνητικά να αποκτήσουν πολλά εργοστάσια στην Ευρώπη», είπε ο επικεφαλής της, ο Χε Σιαοπένγκ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μόναχο. Τα περισσότερα από αυτά τα εργοστάσια βρίσκονται στη Γερμανία, πρόσθεσε.

Λόγω των αμερικανικών δασμών, της μείωσης του περιθωρίου κέρδους στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τον έντονο ανταγωνισμό από τις κινεζικές εταιρείες, οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες αναζητούν τρόπους για να χρησιμοποιήσουν τις βιομηχανικές δυνατότητές τους και να αποφύγουν το κλείσιμο εργοστασίων, κάτι που θα ήταν δαπανηρό σε οικονομικό-κοινωνικό επίπεδο.

Ο επικεφαλής της Volkswagen Όλιβερ Μπλούμε αναφέρθηκε τον Απρίλιο στην πιθανότητα να κατασκευάζονται σε ευρωπαϊκά εργοστάσια οχήματα των κινεζικών εταιρειών που συνεργάζονται μαζί της. Τη Δευτέρα είπε επίσης ότι οι εργαζόμενοι σε τέσσερα γερμανικά εργοστάσια μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους το προσεχές διάστημα, στο πλαίσιο ενός μεγάλου σχεδίου εξυγίανσης του ομίλου.

Η Volkswagen κατέχει το 4,99% της XPeng και οι δύο όμιλοι συνεργάζονται ήδη στην Κίνα για την ανάπτυξη μοντέλων που προορίζονται για την κινεζική αγορά.

Για τους Κινέζους κατασκευαστές, μια τοπική παραγωγή στην Ευρώπη θα επέτρεπε την παράκαμψη των δασμών που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Κίνα. Μια τέτοια στρατηγική θα μπορούσε επίσης να καθησυχάσει τους Ευρωπαίους πολιτικούς ιθύνοντες που εκφράζουν φόβους για ένα πιθανό «κινεζικό σοκ 2.0» - έκφραση που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την άνοδο των κινεζικών βιομηχανιών στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας, απειλώντας πολλές παραδοσιακές βιομηχανίες στην Ευρώπη.

Μάρκες όπως η BYD, η Geely και η Chery αντιπροσώπευαν σχεδόν το 11% της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου τον Μάιο, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων αυτοκινητοβιομηχανίας Dataforce, έναντι λίγο λιγότερο από 3% πριν από μερικά χρόνια.

«Η XPeng, μια κινεζική εταιρεία που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ανάπτυξης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σχεδόν διπλασίασε τις παραδόσεις της στην Ευρώπη κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, φτάνοντας τα 31.000 οχήματα, ενώ οι πωλήσεις της στη Γερμανία σχεδόν τριπλασιάστηκαν.

Ο Χε Σιαοπένγκ τόνισε πάντως ότι οι συζητήσεις γύρω από ενδεχόμενες νέες βιομηχανικές συνεργασίες στην Ευρώπη βρίσκονται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο. Υπενθύμισε ότι η εταιρεία έχει ήδη συνάψει συμφωνία με την αυστριακή Magna Steyr για την παραγωγή οχημάτων στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι επιθυμεί πλέον «να επενδύσει στην Ευρώπη».

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με πολλούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Volkswagen», δήλωσε.

Μακροπρόθεσμα, η XPeng ελπίζει να διαθέτει «πολλά εργοστάσια» στην Ευρώπη, καθώς και κέντρα έρευνας και ανάπτυξης αφιερωμένα τόσο στην αυτοκινητοβιομηχανία όσο και στη ρομποτική, πρόσθεσε.

ΑΠΕ - ΜΠΕ