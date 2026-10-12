Από σύμμαχος σε κίνδυνο: Το μπουκάλι νερού που αφήνεις μέσα στο αυτοκίνητο

Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό ενός οχήματος δυσχεραίνουν την οδήγηση, ενώ η ενυδάτωση παραμένει σημαντική για τη διατήρηση της εγρήγορσης και των αντανακλαστικών του οδηγού. Ωστόσο, το νερό που αφήνεται για ώρες μέσα στην καμπίνα μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους.

Όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου ξεπερνά τους 60 βαθμούς Κελσίου, ένα διαφανές πλαστικό μπουκάλι γεμάτο νερό μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να συγκεντρώσει τις ακτίνες του ήλιου σε ένα μικρό σημείο. Εάν το φως εστιαστεί πάνω σε εύφλεκτο υλικό, όπως ύφασμα ή χαρτί, υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί ανάφλεξη. Πυροσβεστικές υπηρεσίες σε διάφορες χώρες έχουν δημοσιεύσει σχετικά βίντεο που καταγράφουν το φαινόμενο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να μην αφήνονται μπουκάλια εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία.

Εξίσου σημαντικός είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από ένα μπουκάλι το οποίο δεν είναι σωστά στερεωμένο. Σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος, μπορεί να εκτοξευθεί προς τα εμπρός και να τραυματίσει τον οδηγό ή τους επιβάτες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένα μπουκάλι νερού ενός λίτρου που κινείται με ταχύτητα 60 χιλιομέτρων την ώρα μπορεί να προκαλέσει πρόσκρουση με δύναμη αντίστοιχη με βάρος 60 κιλών.

Για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών, συνιστάται η τοποθέτηση του μπουκαλιού σε κατάλληλες θήκες στις πόρτες, στο ντουλαπάκι του συνοδηγού ή σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους, ώστε να παραμένει σταθερό και προστατευμένο από τον ήλιο.

Τέλος, χρειάζεται προσοχή και στην ποιότητα του νερού. Όταν παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα εάν έχει ήδη ανοιχτεί και έχει καταναλωθεί μέρος του, ενδέχεται να αυξηθεί ο κίνδυνος μικροβιακής επιμόλυνσης. Επομένως, η σωστή αποθήκευση και η αποφυγή κατανάλωσης νερού που έχει μείνει για ώρες ή ημέρες σε ένα υπερθερμασμένο αυτοκίνητο αποτελούν βασικά μέτρα προφύλαξης.