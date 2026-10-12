Ελλάδα: Στη φυλακή ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του για κύκλωμα απάτης σε βάρος του Δημοσίου - Στα 5 εκατ. ευρώ η ζημιά του Δημοσίου

Με απόφαση Ανακρίτριας και Εισαγγελέα,πλην του προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ. και της συζύγου του, που τους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην εγκληματική ομάδα, στην φυλακή οδηγούνται ένας 54χρονος λογιστής και ένα ζευγάρι, υποχείρια κατά την δικογραφία, του βασικού κατηγορούμενου στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Υπό κράτηση τίθεται επίσης και μία κατηγορούμενη, με καταγωγή από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα που αφορά άλλη υπόθεση.

Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι στην υπόθεση τους αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους, με - κατά περίπτωση - επιβολή περιοριστικών όρων, που αφορούν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα και εγγυοδοσία μεταξύ 4.000 και 8.000 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια χθες Κυριακή το πρωί, με την διαδικασία να ολοκληρώνεται σχεδόν 17 ώρες μετά.

Με την ανακοίνωση της απόφασης προσωρινής κράτησης, ο 59χρονος που κατά την δικογραφία είχε ρόλο "εικονικού υπεύθυνου" αντέδρασε με κλάματα και φωνές.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των διωκτικών αρχών για καταγγελόμενη πολυετή δράση δομημένου μηχανισμού που εξαπατούσε φορείς του Δημοσίου μέσω του αποκαλούμενου ως "φαινόμενο του Φοίνικα". Στην δικογραφία περιγράφονται περισσότερες από 29 εταιρείες, μεταξύ των οποίων, νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές επιχειρήσεις και καταστήματα εστίασης, που έκλειναν με χρέη έως 80 χιλιάδες ευρώ η κάθε μία και στην θέση τους εμφανίζονταν άλλες με νέα στοιχεία και εκπροσώπους.

Η ζημιά που εκτιμάται ότι προκλήθηκε αφορά ποσό 1,5 εκατομμύριο ευρώ απευθείας στον ΕΦΚΑ, ενώ συνολικά το Δημόσιο φαίνεται να ζημιώθηκε με ποσό που υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ