Μιχάλης Χατζηπαντέλα: «Ο ΔΗΣΥ πρέπει να ασχολείται με την ακρίβεια και όχι να ανοίγει πρόωρα τη συζήτηση για τις Προεδρικές» (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Χατζηπαντέλας ανέφερε ότι ο ΔΗΣΥ θα έπρεπε να επικεντρώνεται σε ζητήματα όπως το κόστος ζωής, οι τιμές των καυσίμων και τα επιτόκια, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Αναφερόμενος στις εσωκομματικές εξελίξεις και στην απόφαση της Αννίτας Δημητρίου να αποσύρει το ενδιαφέρον της για το χρίσμα του κόμματος ενόψει των προεδρικών εκλογών, είπε ότι το κλίμα στον ΔΗΣΥ έχει βελτιωθεί. Εκτίμησε ότι ενδεχόμενη συμμετοχή τριών υποψηφίων θα μπορούσε να προκαλέσει διάσπαση δυνάμεων, ιδιαίτερα εάν ο Αβέρωφ Νεοφύτου επέλεγε να διεκδικήσει την Προεδρία εκτός των εσωκομματικών διαδικασιών.

Ο κ. Χατζηπαντέλας υποστήριξε ότι η απόφαση της κ. Δημητρίου ήταν προσωπική και δεν προέκυψε έπειτα από πιέσεις. Ανέφερε, επίσης, ότι ο ίδιος τη στηρίζει και είχε υπογράψει υπέρ της υποψηφιότητάς της.

Σε ό,τι αφορά την επιλογή υποψηφίου από τον ΔΗΣΥ, κάλεσε τα μέλη του κόμματος να συμμετάσχουν στις εσωκομματικές διαδικασίες και να επιλέξουν μεταξύ του Αβέρωφ Νεοφύτου και του Γιώργου Παμπορίδη, χωρίς να εκφράσει δημόσια προτίμηση υπέρ κάποιου από τους δύο. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ενότητας και ψυχραιμίας στο εσωτερικό του κόμματος.

Για τον ρόλο του ΔΗΣΥ στην αντιπολίτευση, ανέφερε ότι τα λάθη της κυβέρνησης πρέπει να επικρίνονται πιο έντονα, ενώ οι θετικές πρωτοβουλίες πρέπει να υποστηρίζονται. Ειδικότερα, σημείωσε ότι χρειάζεται να ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση, ενώ αναφέρθηκε και στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με το έργο του φυσικού αερίου.

Αναφερόμενος στη δραστηριότητά του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είπε ότι το έργο του περιλαμβάνει την ετοιμασία εκθέσεων και την εξασφάλιση των απαραίτητων πλειοψηφιών, καθώς και επαφές με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμμετοχή του σε δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Βουκουρέστι και στην προγραμματισμένη εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Ακούστε την παρέμβαση του Μιχάλη Χατζηπαντέλα στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΑ 12-10-2026