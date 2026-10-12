Η Κυπριακή Δημοκρατία καταδικάζει την τελευταία επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ, επαναβεβαιώνοντας την «πλήρη αλληλεγγύη» της προς το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.
Η Κύπρος καταδικάζει την τελευταία επίθεση Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε ότι «καταδικάζει απερίφραστα την τελευταία επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω απώλεια αθώων ανθρώπινων ζωών».
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε ότι «καταδικάζει απερίφραστα την τελευταία επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω απώλεια αθώων ανθρώπινων ζωών».
«Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους και επαναβεβαιώνουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.