Η Κύπρος καταδικάζει την τελευταία επίθεση Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε ότι «καταδικάζει απερίφραστα την τελευταία επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω απώλεια αθώων ανθρώπινων ζωών».

«Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους και επαναβεβαιώνουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ