Τι συνέβει όταν ένα τανκ πάτησε το κράνος του Michael Schumacher

Αυτό που βλέπετε ήταν το κράνος του Michael Schumacher. Είχε κατασκευαστεί αποκλειστικά για την αφεντιά του τη σεζόν 2004. Και ναι, το πατά ένα τανκ… Και δεν παθαίνει τίποτα… Η εικόνα για όσους τυχόν αμφιβάλλουν είναι πέρα για πέρα αληθινή και υπάρχει στο αρχείο της Schuberth.

Η εν λόγω εταιρεία που είχε αναλάβει την κατασκευή του, ήθελε με αυτόν τον τρόπο να δείξει στο ευρύ κοινό την αντοχή και την προστασία που προσφέρουν τα κράνη της αλλά κυρίως το πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια των οδηγών της F1 και των αναβατών στις μοτοσυκλέτες. Γιατί η Schuberth, όπως η Shoei, η Arai κ.α φίρμες προσφέρουν ορισμένα από τα καλύτερα κράνη και για «μηχανές».

Το συγκεκριμένο βέβαια, του 7ακις Παγκόσμιου Πρωταθλητή της F1, είχε 18 στρώσεις από ανθρακονήματα, ζύγιζε λίγο πάνω από 1 kg, κόστιζε -20 χρόνια πριν- 20.000 δολάρια και ήταν τόσο μπροστά από την εποχή του, που το 2009, το ίδιας τεχνολογίας κράνος έσωσε εν πολλοίς τη ζωή του Felipe Massa, όταν ένα μεταλλικό κομμάτι εκσφενδονίστηκε από το προπορευόμενο μονοθέσιο του Rubens Barrichello και «προσγειώθηκε» στο κράνος του Βραζιλιάνου, με ταχύτητα 300 km/h κατά τη διάρκεια των προκριματικών του Grand Prix της Ουγγαρίας.

Το χτύπημα ήταν σφοδρό, αλλά ο Felipe Massa, παρέμεινε σώος και αβλαβής. Φανταστείτε τι θα είχε συμβεί εάν ο οδηγός της Ferrari δεν «φόραγε» ένα τόσο προηγμένο τεχνολογικά κράνος ώστε να προστατεύσει το κεφάλι του. Η ακόμα καλύτερα αναλογιστείτε, εάν όλες αυτές οι εταιρείες δεν εξέλισσαν τις τεχνολογίες τους μέσα από τα κορυφαία μηχανοκίνητα σπορ του πλανήτη, πόσες χαμένες ζωές στους δρόμους θα θρηνούσαμε σήμερα…

gocar.gr