Το λάθος με το «P» στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Ολοένα και περισσότεροι επιλέγουν αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, γιατί η οδήγηση γίνεται πιο ξεκούραστη ειδικά στους μποτιλιαρισμένους αστικούς δρόμους. Αν το πεντάλ του συμπλέκτη είναι και λίγο βαρύ λόγω φθοράς ή γιατί έτσι είναι φτιαγμένο από τον κατασκευαστή, τότε το αριστερό πόδι ταλαιπωρείται πολύ και κινδυνεύει από παθήσεις στο γόνατο.

Ωστόσο η οδήγηση με αυτόματο σασμάν έχει και αυτή κάποιους βασικούς κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία του. Μια κακή συνήθεια των οδηγών, είναι να μετακινούν το λεβιέ στη θέση «P» ή να πατούν τον αντίστοιχο διακόπτη στα πιο σύγχρονα shift by wire και να απενεργοποιούν τον κινητήρα. Μπορεί το αυτοκίνητο να ακινητοποιείται, όμως το «P» δεν είναι αρκετό, ειδικά όταν το όχημα βρίσκεται σε δρόμο με ανηφορική ή κατηφορική κλίση. Η θέση «P» κλειδώνει μηχανικά το κιβώτιο ταχυτήτων χρησιμοποιώντας έναν πείρο ασφάλισης που συγκρατεί τους κινητήριους τροχούς. Παρόλα αυτά, υπό ορισμένα φορτία και ειδικά σε έντονες κατωφέρειες, ενδέχεται αυτή η ασφάλιση να χαλαρώσει. Οπότε πάντα ανεβάζουμε το χειρόφρενο ή πατάμε το διακόπτη του ηλεκτρικού χειρόφρενου, αν και σε ορισμένα σύγχρονα μοντέλα με το που σβήνει ο κινητήρας όλα γίνονται αυτόματα.

Στα πιο «κλασικά» συστήματα αυτόματων κιβωτών το καλύτερο είναι να επιλεγεί η θέση «N» με πατημένο το φρένο και στη συνέχεια να ενεργοποιηθεί το χειρόφρενο (ανεξαρτήτως τύπου). Στη συνέχεια ο οδηγός αφήνει το φρένο, το ξαναπατάει έτσι ώστε όλο το βάρος του οχήματος να συγκρατηθεί από το χειρόφρενο. Κατόπιν επιλέγει τη θέση «P» και σβήνει τον κινητήρα. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και στο πιο επίπεδο έδαφος, ο οδηγός οφείλει να τραβήξει το χειρόφρενο και να μην αφήνει μόνο την επιλογή «P».

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τα μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων. Εδώ δεν υπάρχει η θέση «P», αλλά το παρκάρισμα με επιλογή 1ης ταχύτητας ή όπισθεν, προκειμένου να αποτραπεί τυχόν κύλιση σε περίπτωση αστοχίας του χειρόφρενου ή αν δεν πιάνει καλά. Όταν παρκάρουμε το με ταχύτητα, τότε το αυτοκίνητο ακινητοποιείται μέσω της μετάδοσης. Τα γρανάζια της επιλεγμένης σχέσης κομπλάρουν τους τροχούς και για το λόγο αυτό δεν τσουλάει. Αν ο οδηγός μπαίνοντας στο αυτοκίνητο ξεχαστεί και πατήσει το πεντάλ του συμπλέκτη χωρίς να έχει σηκωμένο το χειρόφρενο, τότε αμέσως θα τσουλήσει μπροστά ή πίσω, ανάλογα με την κλίση του δρόμου και τη θέση του οχήματος. Οπότε δεν αποκλείεται και μια μικρο-επαφή προφυλακτήρων στην καλύτερη περίπτωση. Όταν συνδυάζονται η επιλεγμένη ταχύτητα με το χειρόφρενο, τότε έχουμε το ιδανικό ταίριασμα και δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα. Βέβαια βασική προϋπόθεση σε όλα αυτά είναι να λειτουργεί σωστά το χειρόφρενο, το οποίο θέλει και αυτό με τον καιρό τις ρυθμίσεις του.

autogreeknews.gr