Συνάντηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Πάφου με την οργάνωση ACPELIA

Συνάντηση μεταξύ του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Πάφου και της αποστολής του ευρωπαϊκού προγράμματος CERV – “Cities for YOUth–Next Generation”, που υλοποιείται από την οργάνωση ACPELIA σε συνεργασία με φορείς και δήμους από Πολωνία, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία, πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Πάφου, ο Αντιδήμαρχος Πάφου, Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθώς και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας.

Από την πλευρά του προγράμματος, συμμετείχαν περισσότεροι από 30 νέοι και youth workers από τις πέντε χώρες εταίρους. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το έργο, οι δράσεις και ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Πάφου, ενώ ακολούθησε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με: τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, τις δράσεις και πρωτοβουλίες του, τις δυνατότητες και τα εργαλεία συμμετοχής των νέων στη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε θέματα νεολαιίστικης πολιτικής και καλών πρακτικών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση των νέων και τη δημιουργία ευκαιριών ενεργούς συμμετοχής.

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της φιλοξενίας της αποστολής του έργου “Cities for YOUth–Next Generation” στην Κύπρο από 24 έως 28 Νοεμβρίου 2025, με σειρά εκπαιδευτικών επισκέψεων, youth conferences, workshops, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και συναντήσεων με τοπικούς φορείς.

Η συμμετοχή και η ενεργός παρουσία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Πάφου συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος, ενισχύοντας τη νεανική συμμετοχή, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ουσιαστική κατανόηση των πολιτικών νεολαίας σε τοπικό επίπεδο.

Το “Cities for YOUth–Next Generation” στοχεύει στην ενδυνάμωση των νέων, την προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών, την υποστήριξη των youth workers και την ανάπτυξη νέων τοπικών πρωτοβουλιών που προέρχονται από τους ίδιους τους νέους.