Μπορούμε να σπρώξουμε ηλεκτρικό αν μείνει από μπαταρία;

Ως γνωστόν τα μεγαλύτερα προβλήματα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι η αυτονομία και η φόρτιση. Σε πολλές σχετικές συζητήσεις αναφέρεται συχνά-πυκνά το χιουμοριστικό «πρόσεξε μην το σπρώχνεις», αναφορικά με το ενδεχόμενο να τελειώσει η μπαταρία. Κατά πόσο μπορούμε να το κάνουμε, όμως;

Καταρχάς για να «μείνει» κάποιος από μπαταρία, θα πρέπει πρώτα να αγνοήσει δεκάδες προειδοποιήσεις που θα του δώσει το αυτοκίνητο. Στα περισσότερα ηλεκτρικά εμφανίζονται σχετικά μηνύματα από όταν το επίπεδο φόρτισης βρίσκεται στο 20%, τα οποία πυκνώνουν όσο αυτό μειώνεται. Από το 10% και κάτω η προειδοποιητική ένδειξη είναι μονίμως αναμμένη στον πίνακα οργάνων ενώ ακόμα κι αν τελικά φτάσει στο 0, υπάρχει μια ρεζέρβα 10-15 χλμ. Εκτός αυτού, πολλά μοντέλα εμφανίζουν διαδρομές για τους πλησιέστερους σταθμούς φόρτισης (όπου υπάρχουν) μέσω του συστήματος πλοήγησης. Με λίγα λόγια, θα πρέπει κάποιος να «γράψει» τελείως το αυτοκίνητό του για να ακινητοποιηθεί.

Ας πούμε, λοιπόν, ότι το κάνει. Ή ότι δεν υπάρχει φορτιστής κοντά και αναγκαστικά υπόκειται στην ταλαιπωρία. Ή, απλούστερα, ότι μεσολαβεί βλάβη. Από τη στιγμή που τα ηλεκτρικά δεν έχουν κιβώτιο να το βάλουμε στη «νεκρά», μπορούμε να τα σπρώξουμε; Η απάντηση είναι κομμάτι διττή και επικεντρώνεται κυρίως στο αν πρέπει, περισσότερο από αν γίνεται. Σε ένα EV ο κινητήρας είναι μονίμως και απευθείας συνδεδεμένος με τους κινητήριους τροχούς. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους της ακαριαίας απόκρισης στο γκάζι, συγκριτικά με ένα θερμικό αυτοκίνητο. Εδώ δεν υπάρχουν διαφορικά, κιβώτια, συμπλέκτες, γρανάζια, άξονες μετάδοσης και λοιποί «μεσάζοντες». Οπότε, για να κινηθεί το αυτοκίνητο σβηστό είναι απαραίτητο πρώτα να απεμπλακούν οι τροχοί από το μοτέρ.

Για τέτοιες ακριβώς περιπτώσεις, υπάρχει η επιλογή «N». Φυσικά δεν πρόκειται για την παραδοσιακή «νεκρά», αλλά το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Ο ηλεκτροκινητήρας (ή οι ηλεκτροκινητήρες) αποσυνδέονται -τρόπον τινά- από τους τροχούς και το αυτοκίνητο μπορεί να τσουλήσει, ενώ παράλληλα απενεργοποιείται η ανάκτηση ενέργειας. Εδώ, όμως, υπάρχει μια μικρή γκρίζα ζώνη. Με το N των ηλεκτρικών δεν απομονώνεται ακριβώς ο κινητήρας, παρά δεν τους τροφοδοτεί με ενέργεια. Αν είστε σταματημένος με EV, για παράδειγμα, και αφήσετε το φρένο με το κιβώτιο στη θέση D, το αυτοκίνητο θα κινηθεί προς τα εμπρός. Με το N απλά θα τσουλήσει, αλλά μόνο επειδή το μοτέρ δεν δίνει ισχύ και όχι επειδή έχει απομονωθεί, όπως σε ένα κλασικό αυτόματο βενζίνης ή ντίζελ. Τι σημαίνει, τώρα, πρακτικά αυτό;

Πως ακόμα κι αν δεν λειτουργεί ο ηλεκτροκινητήρας, αν κινούνται οι τροχοί επιβαρύνεται. Το ίδιο ισχύει για την ανάκτηση ενέργειας, καθώς στην ουσία επίσης δεν μπορεί πραγματικά να βγει εκτός, ούσα δομικό μέρος του συστήματος. Κατά συνέπεια, αν χρειαστεί να σπρώξουμε ένα ηλεκτρικό για ασφάλεια και να μην εμποδίζουμε την κυκλοφορία, μπορούμε. Αλλά δεν θα πρέπει να γίνει για μεγάλη απόσταση. Κάτι που αυτομάτως αποκλείει τη ρυμούλκηση από άλλο όχημα μέχρι σταθμό φόρτισης ή συνεργείο. Και εννοείται, αν το αυτοκίνητο έχει κινητήρα πίσω ή εμπρός-πίσω, απαγορεύεται δια ροπάλου το «έγκλημα» της ρυμούλκησης με τους πίσω τροχούς να ακουμπούν στο δρόμο (όπως φυσικά και στα κανονικά πισωκίνητα/τετρακίνητα).

