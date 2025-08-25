Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Μύθος το ότι η γρήγορη οδήγηση κάνει καλό στην μπαταρία

Νέα δεδομένα έρχονται να ανατρέψουν τα συμπεράσματα μίας μελέτης που έλεγε πως το πολύ γκάζι αυξάνει την ζωή της μπαταρίας.

Το τελευταίο διάστημα προκάλεσε αίσθηση μια επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Energy, σύμφωνα με την οποία το «δυναμικό» οδηγικό προφίλ -δηλαδή η έντονη επιτάχυνση και η συχνή μεταβολή της ισχύος- θα μπορούσε να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των μπαταριών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Όμως, οι ειδικοί στην ανάλυση μπαταριών από την εταιρεία Aviloo βάζουν τα πράγματα στη θέση τους: η ερμηνεία αυτή είναι λανθασμένη και παραπλανητική, καθώς αφορά αποκλειστικά εργαστηριακές συνθήκες και όχι πραγματική οδήγηση.

Η μελέτη της Aviloo, βασισμένη σε 402 πραγματικά οχήματα του ίδιου τύπου και μπαταρίας, καταρρίπτει το αφήγημα.

Η επιθετική, «σπορ» οδήγηση αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας και συνεπώς τον αριθμό κύκλων φόρτισης, γεγονός που επιβαρύνει τη μπαταρία και επιταχύνει τη γήρανσή της.

Σύμφωνα με την εταιρεία τα αποτελέσματα της αρχικής μελέτης αναφέρονται μόνο σε τεχνητά προφίλ φόρτισης/εκφόρτισης σε εργαστήρια και δεν μεταφράζονται σε οδηγική συμπεριφορά στο δρόμο.

Αντίθετα, η επιθετική οδήγηση αποδεδειγμένα προκαλεί πρόωρη φθορά της μπαταρίας.

Ο βασικός κανόνας είναι απλός: όσο μεγαλύτερη η κατανάλωση, τόσο μεγαλύτερη η επιβάρυνση για την μπαταρία.

Η Aviloo υπενθυμίζει πως η ήπια, προβλέψιμη και ενεργειακά αποδοτική οδήγηση, σε συνδυασμό με σωστή φόρτιση και αποφυγή ακραίων θερμοκρασιών, είναι το κλειδί για τη μακροζωία των μπαταριών.

Τελικά, το ότι το… βαρύ πόδι αναζωογονεί την μπαταρία, δεν είναι τίποτα άλλο από έναν εντυπωσιακό, αλλά επιστημονικά αβάσιμο μύθο.

