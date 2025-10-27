Επίκεντρο της επίσκεψης Στάρμερ στην Τουρκία τα Eurofighter, γράφουν ΜΜΕ

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ταξιδεύει σήμερα στην Τουρκία για συναντήσεις στην Άγκυρα με κύριο αντικείμενο την εκκρεμή συμφωνία για τη πώληση έως και 40 μαχητικών αεροσκαφών Typhoon από την κοινοπραξία του Eurofighter, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Τα δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι η Τουρκία επιδιώκει να παραλάβει αρχικά 12 μεταχειρισμένα αεροσκάφη από προηγούμενους αγοραστές όπως είναι το Κατάρ και το Ομάν και αργότερα να προχωρήσει στην αγορά και νέων αεροσκαφών.

Όπως σημειώνεται, η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Ναι μεν το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη τον Ιούλιο μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου έθεσε τις βάσεις για την πώληση των Typhoon, ωστόσο η πλήρης και οριστική συμφωνία παραμένει σε εκκρεμότητα.

Έτσι λοιπόν λεπτομέρειες όπως: το ακριβές χρονοδιάγραμμα παράδοσης, η τιμολόγηση, το αν τα αεροσκάφη θα είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα, τα πακέτα εκπαίδευσης και συντήρησης, καθώς και οι άδειες εξαγωγής, ιδίως από τη Γερμανία και άλλους εταίρους του προγράμματος Eurofighter, εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης των συνομιλιών.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Κιρ Στάρμερ στην Τουρκία από την ανάληψη των καθηκόντων του.

ΚΥΠΕ