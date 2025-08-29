Το Van με τις δύο καμπίνες - Δείχνει περίεργο αλλά υπάρχει λόγος

Τα ενωμένα σαν σιαμαία αδερφάκια VAN δεν αποτελούν συνηθισμένη εικόνα και υπάρχει λόγος που είναι με αυτό τον τρόπο κολλημένα.

Βλέποντας την φωτογραφία δεν μας κάνουν εντύπωση τα διαφορετικά εξωτερικά χρώματα, ούτε οι διαφορετικοί τροχοί. Αυτό που μας παραξενεύει είναι ότι και τα δύο αυτοκίνητα διαθέτουν κινητήρες ντίζελ 2,2 λίτρων και φυσικά έχουν πάνω τους κουμπωμένο το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Η εικόνα προέρχεται από το Stellantis Group και μας προϊδεάζει για την παρουσίαση που θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη εβδομάδα στο Caravan Salon που θα λάβει χώρα στη Γερμανία. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για έκθεση που αφορά τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Από τη γέννησή του στις αρχές της δεκαετίας του 1980, το Fiat Ducato –αυτό που βλέπουμε με δύο καμπίνες στην αρχική εικόνα –υπήρξε ένα από τα πιο εμπορικά και σημαντικά van στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά ακόμη περισσότερο όταν κάνουμε λόγο για δημιουργία αυτοκινούμενων οχημάτων.

Πολλές εταιρείες του χώρου έχουν χρησιμοποιήσει ως βάση το Ducato και κατά καιρούς έχουμε δει ορισμένες πολύ πετυχημένες δημιουργίες από αυτές. Βλέπετε, η διαθεσιμότητα του μοντέλου σε διάφορα μεγέθη και με διάφορους κινητήρες και σασμάν, το κάνουν περιζήτητο στον συγκεκριμένο χώρο. Δεν είναι όμως μόνο το FIAT Ducato που διαθέτει ο Όμιλος Stellantis, αλλά και τα αδελφά μοντέλα όπως το Citroen Jumper.

Η FIAT όμως το έχει κάνει επιστήμη το θέμα και έχει δημιουργήσει γραμμή παραγωγής που κατασκευάζει μόνο την καμπίνα και ένα τμήμα του μπροστινού πλαισίου, και αμέσως μετά το μεταφέρει σε έναν εξειδικευμένο κατασκευαστή αμαξωμάτων για να το μετατρέψει σε ένα πλήρως εξοπλισμένο και λειτουργικό αυτοκινούμενο.

Παρά το γεγονός ότι είναι πιο ελαφρύ και λιγότερο ογκώδες το «μισό» Ducato, η μεταφορά της καμπίνας και του υποπλαισίου είναι δύσκολη, οπότε η FIAT σκέφτηκε να ενώσει προσωρινά δύο μισά Ducato για να μετακινηθούν ως ένα κομμάτι και μετά να χωριστούν στον προορισμό.

Με αυτό τρόπο τα δύο μισά ενωμένα Ducato μπορούν να οδηγηθούν από όποια πλευρά επιθυμούν οι υπεύθυνοι για την μεταφορά τους στα logistics ή ακόμα και εάν απαιτείται φόρτωση σε εμπορικό πλοίο. Και φυσικά, τόσο το κόστος όσο και οι εκπομπές ρύπων, πέφτουν στο μισό.

Πηγή: carandmotor.gr