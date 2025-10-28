Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Επιστήμη και Τεχνολογία

Reuters: Η Amazon "κόβει" έως και 30.000 θέσεις εργασίας - Η μεγαλύτερη περικοπή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Amazon έχει περικόψει μικρότερο αριθμό θέσεων εργασίας τα τελευταία δύο χρόνια σε πολλά τμήματα

Η Amazon σχεδιάζει να περικόψει έως και 30.000 εταιρικές θέσεις εργασίας αρχής γενομένης από την Τρίτη, καθώς επιδιώκει να περιορίσει τα έξοδα και να αντισταθμίσει τις υπερπροσλήψεις κατά τη διάρκεια της αιχμής της ζήτησης της πανδημίας, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι 30.000 θέσεις εργασίας αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνολικού αριθμού των 1,55 εκατομμυρίων εργαζομένων της Amazon, αλλά σχεδόν το 10% των περίπου 350.000 εταιρικών υπαλλήλων της εταιρείας. Αυτό θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη περικοπή θέσεων εργασίας στην Amazon από τότε που καταργήθηκαν περίπου 27.000 θέσεις εργασίας τα τέλη του 2022.

Η Amazon έχει περικόψει μικρότερο αριθμό θέσεων εργασίας τα τελευταία δύο χρόνια σε πολλά τμήματα. Οι περικοπές που ξεκινούν αυτήν την εβδομάδα ενδέχεται να επηρεάσουν σειρά τμημάτων εντός της Amazon, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων πόρων, γνωστών ως People Experience and Technology, των συσκευών και των υπηρεσιών και των λειτουργιών, μεταξύ άλλων, ανέφεραν οι πηγές.

Οι διευθυντές των ομάδων που επηρεάστηκαν κλήθηκαν να παρακολουθήσουν εκπαίδευση τη Δευτέρα για τον τρόπο επικοινωνίας με το προσωπικό, μετά από τις ειδοποιήσεις που θα αρχίσουν να αποστέλλονται μέσω email το πρωί της Τρίτης, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ένας εκπρόσωπος της Amazon αρνήθηκε να σχολιάσει.

Πηγή: thetoc.gr

Tags

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑAmazonΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα