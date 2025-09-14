Η μουσική μειώνει το άγχος του οδηγού - Τι έδειξε έρευνα δύο Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

Καταλυτικός ο ρόλος της μουσικής στην μείωση του άγχους του οδηγού οχήματος καθώς και στην μείωση των διακυμάνσεων του καρδιακού ρυθμού, καταγράφει έρευνα δύο Ευρωπαικών Πανεπιστημίων.

Ωστόσο για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται και βέλτιστη ηχομόνωση της καμπίνας, αναφέρουν οι ειδικοί.

Το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο στη Μαρία της Βραζιλίας, το Πανεπιστήμιο Oxford Brookes στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Πανεπιστήμιο της Πάρμας στην Ιταλία, διεξήγαγαν μια μελέτη σχετικά με την αναπαραγωγή μουσικής κατά την οδήγηση κατά τις ώρες αιχμής. Το πείραμα έδειξε ότι η μουσική μειώνει τις διακυμάνσεις του καρδιακού ρυθμού και μειώνει τις βλαβερές επιπτώσεις του στρες στην υγεία.

Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ανεπιθύμητοι και ενοχλητικοί ήχοι έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα στους οδηγούς, ανεξάρτητα από την εμπειρία τους.

Σύμφωνα με έρευνα του Αμερικανικού Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ο θόρυβος αυξάνει το άγχος, κάτι που με τη σειρά του μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη σκέψη και τη λήψη αποφάσεων.

Για αυτόν τον λόγο οι αυτοκινητοβιομηχανίες εργάζονται αφενός για την αποτελεσματική ηχομόνωση της καμπίνας του αυτοκινήτου και αφετέρου για την ανάπτυξη συστημάτων ήχου αυτοκινήτου που εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα μουσικής.

Η κύρια αιτία θορύβου είναι ο κινητήρας, ενώ η δεύτερη πιο συχνά αναφερόμενη πηγή είναι ο θόρυβος των τροχών και οι κραδασμοί που μεταδίδονται από την ανάρτηση. Αυτοί οι ενοχλητικοί ήχοι γίνονται πιο έντονοι, όταν το αυτοκίνητο κινείται σε άσχημο οδικό δίκτυο.

Ο τρίτος παράγοντας, αν και μπορεί να γίνει αισθητός μόνο κατά την οδήγηση με υψηλότερες ταχύτητες, είναι η ροή του αέρα, δηλαδή ο αεροδυναμικός θόρυβος. Προφανώς, δεν μπορούν να παραλειφθούν οι ήχοι που παράγονται μέσα στην καμπίνα, όπως για παράδειγμα όταν λειτουργεί ο κλιματισμός, το τρίξιμο των υλικών ή η κακή ποιότητα του ραδιοφώνου.

Το 53% των οδηγών πιστεύει ότι η μουσική του κάνει να αισθάνονται καλά όλη την ημέρα

Έρευνα που διεξήγαγε η Seat δείχνει ότι περισσότερο από το 53% των οδηγών πιστεύουν ότι η μουσική στο αυτοκίνητο τους κάνει να αισθάνονται καλά όλη την ημέρα και το 42% από αυτούς ακούν μουσική για να μειώσουν τα επίπεδα άγχους τους. Προφανώς, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το είδος της μουσικής που ακούει ο οδηγός. Έτσι ανάλογα με το τέμπο, τον ρυθμό ή την ένταση μπορεί να έχει μια ηρεμιστική ή ξεσηκωτική επίδραση.

Οι οδηγοί συνήθως καταφεύγουν σε λίστες αναπαραγωγής αυτοκινήτων που αποτελούνται από γνωστά και διαχρονικά τραγούδια, τα οποία παρέχουν ένα μη αποσπώμενο υπόβαθρο για την κύρια δραστηριότητα, η οποία είναι η οδήγηση. Η ποιότητα του ήχου είναι εξίσου σημαντική.

Οι κατασκευαστές συστημάτων ήχου αυτοκινήτου, όπως η Harman Kardon, η Bose ή η Bang&Olufsen, εξακολουθούν να εργάζονται πάνω σε καινοτομίες, καθώς ο εξοπλισμός ήχου αυτοκινήτου πρέπει να αντισταθμίσει οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ηχομόνωσης στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Το πόσο θόρυβος φτάνει στα αυτιά του οδηγού καθορίζεται, μεταξύ άλλων, από τον σχεδιασμό του αυτοκινήτου και τις λύσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό. Δυστυχώς, λόγω της ανάγκης μείωσης του βάρους των οχημάτων, τα τελευταία χρόνια η ηχομόνωση αποτελεί ένα τομέα της αυτοκίνησης που δέχτηκε μεγάλες μειώσεις και περικοπές στον προϋπολογισμό ενός αυτοκινήτου.

Όμως αποτελεί έναν τομέα που καθημερινά εξελίσσεται και αποτελεί τμήμα εξέλιξης των αυτοκινητοβιομηχανιών, γνωρίζοντας ότι συμβάλλει και στην γενικότερη αίσθηση της συνολικής ποιότητας του αυτοκινήτου.

Πηγή: cnn.gr