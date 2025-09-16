Η CiC παρουσίασε τη νέα γενιά Mercedes-Benz Trucks στην Κύπρο

Η Cyprus Import Corporation Ltd (CiC), αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz Group AG και της Daimler Truck AG, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την επίσημη παρουσίαση των νέων Mercedes-Benz Trucks στην Κύπρο.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025, στον εκθεσιακό χώρο της Mercedes-Benz στη Λευκωσία, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, συνεργάτες και εκλεκτούς φίλους της μάρκας.

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νέα γενιά φορτηγών της Mercedes-Benz, που ξεχωρίζουν για τη δύναμη, την αξιοπιστία και την τεχνολογική τους υπεροχή. Το ενδιαφέρον έκλεψε το νέο Actros Pro Cabin, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην κυπριακή αγορά. Με τον ανανεωμένο σχεδιασμό του, τα αναβαθμισμένα στοιχεία άνεσης, αλλά και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποστήριξης οδηγού, το νέο Actros θέτει νέα πρότυπα στον χώρο των επαγγελματικών οχημάτων.

Η παρουσίαση ανέδειξε επίσης την πλούσια γκάμα φορτηγών και εμπορικών οχημάτων (van) της Mercedes-Benz, σχεδιασμένων να καλύπτουν κάθε μεταφορική ανάγκη — από αστικές παραδόσεις έως μεγάλες αποστάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα, καθώς τα σύγχρονα επαγγελματικά οχήματα της μάρκας συνδυάζουν κορυφαία απόδοση με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Με την εκδήλωση αυτή, η CiC επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δέσμευσή της να φέρνει στην Κύπρο την αιχμή της γερμανικής μηχανικής, προσφέροντας λύσεις που στηρίζουν ουσιαστικά τον επαγγελματία οδηγό. Η επιτυχία της παρουσίασης υπογράμμισε τον στρατηγικό ρόλο της CiC στον τομέα των μεταφορών, προσφέροντας στην αγορά φορτηγά και εμπορικά οχήματα που ενώνουν την ποιότητα με την τεχνολογία και την αξιοπιστία.