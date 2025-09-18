Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Service αυτοκινήτου - Γιατί πρέπει να κρατάτε το ιστορικό συντήρησης

Ακούγεται το προφανές και φυσικά είναι. Το βιβλιαράκι συντήρησης του αυτοκινήτου μπορεί να σας εξοικονομήσει πολλά χρήματα, καταγράφοντας όλο το ιστορικό και δεν είναι μόνο αυτό.

Υποθέστε το εξής. Εδώ και καιρό ψάχνετε στο διαδίκτυο ή μέσω επισκέψεων σε εμπόρους, το πολυπόθητο νέο σας αυτοκίνητο. Ψάχνετε να βρείτε το ιδανικό, εκείνο που θα πληροί όλα τα κριτήρια και τις προδιαγραφές που έχετε θέσει ως προϋπόθεση. Και ως δια μαγείας, μετά από κάμποσο διάστημα, το βρίσκετε. Στο αγαπημένο σας χρώμα, με τον εξοπλισμό που επιθυμούσατε και το εσωτερικό που ευχόσασταν να έχει.

Παρόλο όμως που ο πωλητής σας ακούγεται πειστικός και σας εμπνέει εμπιστοσύνη, δεν έχετε καθόλου εικόνα με ντοκουμέντα, διότι πολύ απλά δεν υπάρχει βιβλίο συντήρησης. Πόσα χέρια έχει αλλάξει προηγουμένως και πόσο επιμελώς το πρόσεχαν; Το ερώτημα που προκύπτει λοιπόν είναι, θα το αγοράζατε;

Το πιθανότερο είναι πως όχι. Ακόμα και με ένα καλό παζάρεμα και γενναία έκπτωση στην τιμή, πάντα θα είχατε το άγχος της μετέπειτα πορείας του αυτοκινήτου και τις ενδεχόμενες βλάβες, οι οποίες θα εμφανιστούν αργά ή γρήγορα. Επομένως το θέμα είναι να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο, όταν πάμε να αποκτήσουμε ένα μεταχειρισμένο, ότι δεν θα το πληρώσουμε… «διπλό».

Συνήθως στην αγορά, τα αυτοκίνητα χωρίς το αντίστοιχο αρχείο του ιστορικού τους είναι φτηνότερα. Για αυτό ζητάτε πάντα το τιμολόγιο από τις επισκευές που κάνετε στο δικό σας και καταγράφετε τις εργασίες στο βιβλιαράκι, το οποίο πρέπει να φυλάτε σε ασφαλές σημείο. Θα έρθει κάποια στιγμή η ώρα να το αποχωριστείτε και εσείς. Όταν θα προσπαθήσετε να το μεταβιβάσετε σε άλλον, θα έχει μεγαλύτερη αξία συγκριτικά με κάποιον που δεν το έχει.

