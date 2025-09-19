Γιατί δεν πρέπει να φουλάρω με βενζίνη το αυτοκίνητό μου -Τι λένε οι ειδικοί

Αν ανήκετε σε εκείνη την κατηγορία των οδηγών που φουλάρουν το αυτοκίνητό τους σε κάθε επίσκεψη στο βενζινάδικο τότε ίσως πρέπει να γνωρίζετε ότι η συνήθεια αυτή μπορεί να σας κοστίσει και μάλιστα ακριβά.

Το κόστος φουλαρίσματος του ρεζερβουάρ ενός αυτοκινήτου δεν είναι σε καμία περίπτωση αμελητέο, γεγονός που δικαιολογεί τη συνήθεια αρκετών οδηγών να επισκέπτονται πιο τακτικά το βενζινάδικο βάζοντας λίγα λίτρα καυσίμου κάθε φορά ώστε να εξασφαλίσουν τις απολύτως αναγκαίες μετακινήσεις.

Ωστόσο υπάρχουν και εκείνοι που γεμίζουν το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου τους όποτε επισκέπτονται ένα πρατήριο υγρών καυσίμων με μοναδικό σκοπό να κερδίσουν χρόνο και ενδεχομένως χρήμας, έχοντας «πετύχει» μια χαμηλότερη τιμή

Αυτό από μόνο του μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα, με μεγαλύτερο εκείνο της φθοράς της επιφάνειες που έρχεται σε επαφή με το καύσιμο.

Υπερχείλιση

Μολονότι ο ανεφοδιασμός του αυτοκινήτου τις περισσότερες φορές εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό, δεν σπανίζουν οι περιπτώσεις που παρουσιάζεται το φαινόμενο της υπερχείλισης καυσίμου.

Ένα ρεζερβουάρ που έχει υπερχειλίσει αυξάνει την πιθανότητα ανάφλεξης ενώ ενέχει και ο κίνδυνος προκληθεί αλλοίωση ακόμα και στο χρώμα του αμαξώματος.

H ρίψη άφθονου νερού στο σημείο στο οποίο έχει εντοπιστεί η υπερχείλιση μπορεί να αποτρέψει τα χειρότερα, ωστόσο, καλό θα ήταν να αποφύγουμε την όποια υπερβολή ως προς την ποσότητα του καυσίμου που χορηγούμε στο ΙΧ μας.

Αύξηση κατανάλωσης καυσίμου

Δεν είναι μυστικό ότι όσο μεγαλύτερο είναι το βάρος του αυτοκίνητου μας, τόσο μεγαλύτερη είναι και η κατανάλωση καυσίμου. Αυτό, ωστόσο, που πολλοί αγνοούν είναι ότι το βάρος του Ι.Χ. μας αυξάνεται όχι μόνο λόγω της τοποθέτησης εντός της καμπίνας και του πορτμπαγκάζ αχρείαστων αντικειμένων, αλλά και λόγω του... γεμίσματος του ρεζερβουάρ με καύσιμο.

Σίγουρα, αν χορηγήσουμε 45 λίτρα στο ρεζερβουάρ μας, δεν θα επιφέρει τεράστια αλλαγή στο βάρος του Ι.Χ. μας συγκριτικά με τη χορήγηση – επί παραδείγματι – 20 λίτρων, και η αύξηση στην κατανάλωση δύσκολα θα γίνει αισθητή.

Σε περίπτωση, όμως, που το φουλάρισμα αποτελεί κανόνα, σε βάθος χρόνου η οικονομική επιβάρυνση δεν θα είναι καθόλου αμελητέα.

Ημερομηνία λήξης

Ως γνωστόν, τόσο η βενζίνη όσο και το diesel αποτελούν προϊόντα του πετρελαίου το οποίο μπορεί να αντέξει για εκατομμύρια χρόνια. Όταν, ωστόσο, διυλίζεται σε καύσιμο, χορηγούνται διάφορα πρόσθετα που παρότι βελτιώνουν τη λειτουργία του μοτέρ του ΙΧ μας, το καθιστούν ευάλωτο στη ζέστη, το οξυγόνο και την υγρασία.

Εφόσον, λοιπόν, φουλάρουμε το Ι.Χ. μας με καύσιμο και αφήσουμε το τελευταίο αναξιοποίητο στο ρεζερβουάρ επί μήνες, το καύσιμο θα χάσει κάποιες από τις ιδιότητές του, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία του κινητήρα.

Μεταξύ των κινδύνων που ελλοχεύουν είναι η δυσκολία εκκίνησης του κινητήρα, τα πειράκια, και η ανάπτυξη μικροοργανισμών οι οποίοι μπορεί να φράξουν τα σωληνάκια, τα μπεκ ψεκασμού, την τρόμπα καυσίμου και το φίλτρο.

