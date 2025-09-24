Τα λάθη με το a/c στα αυτοκίνητα που κοστίζουν

Οι πρώτες ζέστες έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους και η χρήση του κλιματισμού στο αυτοκίνητο είναι αναγκαία, για να μην αρχίσει ο οδηγός να ζαλίζεται και να στάσει ιδρώτα από τις αυξημένες θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στην καμπίνα. Βέβαια για να λειτουργεί σωστά ο κλιματισμός θα πρέπει ο οδηγός να έχει προβλέψει για την ετήσια συντήρησή του, όπως απολύμανση, συμπλήρωση φρέον και αλλαγή του φίλτρου καμπίνας.

Τι να αποφύγετε!

Ωστόσο πολλοί οδηγοί από συνήθεια ή γιατί δεν το γνωρίζουν, κάνουν κάποια βασικά λάθη στη χρήση του κλιματιστικού. Καταρχήν δεν το απενεργοποιούν λίγο πριν σβήσουν τον κινητήρα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για χειροκίνητο air condition ή ηλεκτρονικά ελεγχόμενο. Αυτομάτως αυτό σημαίνει ότι όταν θα γυρίσουν το κλειδί στη μίζα το κλιματιστικό θα μπει σε λειτουργία, πριν πάρει μπρος ο κινητήρας. Ακόμα και όταν δεν γίνεται αυτόματα, δεν βάζουμε σε λειτουργία τον κλιματισμό προτού ανάψει ο κινητήρας. Σε κάθε περίπτωση ο κλιματισμός τραβάει πολύ ρεύμα από την μπαταρία και την εξαντλεί, ενώ ο συμπιεστής θα χαλάσει γρήγορα και το κόστος επισκευής ή αντικατάστασής του είναι υψηλό.

Όμως το air condition δεν πρέπει να ανάβει μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Αν δεν γίνεται καθόλου χρήση τους υπόλοιπους μήνες, τότε δεν λιπαίνονται οι τσιμούχες, που σημαίνει ότι ξεραίνονται και τρυπούν. Στην περίπτωση που δεν βγαίνει κρύος αέρας, το καλό σενάριο είναι ότι θα θέλει συμπλήρωμα φρέον και το χειρότερο είναι να έχει τρυπήσει το air condition. Κάτι που μπορεί να συμβεί με την πάροδο των ετών και συνήθως επισκευάζεται.

Προσοχή με την ανακύκλωση αέρα!

Επιπλέον, ο οδηγός πρέπει να έχει το νου του στο εξής: η συνεχόμενη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού στη θέση ανακύκλωσης αέρα μπορεί να προκαλέσει νύστα ή υπνηλία και να έχει σαν αποτέλεσμα απώλεια ελέγχου του αυτοκινήτου. Ρυθμίστε τον έλεγχο εισαγωγής αέρα στη θέση εξωτερικού (φρέσκου) αέρα όσο περισσότερο γίνεται κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

autogreeknews.gr