Mήπως σου πούλησαν ληγμένα ελαστικά; Πώς γίνεται η απάτη;

Ένα νέο τρόπο άντλησης εύκολου χρήματος με θύματα τους ανυποψίαστους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων σκαρφίστηκαν κάποιοι επιτήδειοι από την αγορά ελαστικών. – Πως θα προστατευθείτε.

Ο λόγος για κάποια βουλκανιζατέρ που παραποιούν τα δεδομένα που αναγράφουν τα ελαστικά και τα διαθέτουν στους ιδιοκτήτες οχημάτων σε άκρως δελεαστικές τιμές καθώς είτε αποτελούν προϊόντα stock είτε προέρχονται από καταστήματα που έχουν κλείσει και τα συγκεκριμένα ελαστικά βρίσκονταν αποθηκευμένα έως και αρκετά χρόνια κάπου στοιβαγμένα. Παράλληλα με την συγκεκριμένη μέθοδο δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στις επίσημες εταιρείες εισαγωγής ελαστικών οι οποίες προσπαθούν ακόμη να συνέλθουν από ότι έχει προκαλέσει ο κορωνοϊός…

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsauto.gr οι επιτήδειοι έμποροι ελαστικών καταφέρνουν και ανακαλύπτουν μέσω του Διαδικτύου πολύ χαμηλές προσφορές ελαστικών τα οποία μπορεί να είναι καινούρια αλλά η ημερομηνία παραγωγής τους μπορεί να ξεπερνά ακόμη και τα δύο χρόνια καθώς ο κορωνοϊός και η οικονομική κρίση έχουν αφήσει αδιάθετα χιλιάδες ζεύγη ελαστικών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες αποκτούν αυτά τα ελαστικά που προέρχονται από stock έναντι πολύ χαμηλών τιμών και κατόπιν τα εισάγουν στην Ελλάδα όπου και αλλοιώνουν τα δεδομένα που αναγράφουν τα ελαστικά στο πλάι.

Ειδικότερα στο πλαϊνό πέλμα των ελαστικών όπου αναγράφονται οι διαστάσεις του υπάρχει και η ημερομηνία παραγωγής των ελαστικών. Η αναγραφή αφορά την εβδομάδα και το έτος κατασκευής των ελαστικών. Δηλαδή αν ένα ελαστικό έχει κατασκευαστεί την δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου 2021 τότε επάνω στο πλαϊνό τοίχωμα του ελαστικού θα αναγράφεται 0221 που «μεταφράζεται σε δεύτερη εβδομάδα του 2021. Αν πάλι το ελαστικό έχει κατασκευαστεί την τρίτη εβδομάδα του Δεκέμβριου 2020 τότε στο πλάι θα αναγράφει «4720» που μεταφράζεται σε 47η εβδομάδα του 2020.

Σε αυτό το κουτάκι όπου αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής οι επιτήδειοι επεμβαίνουν με «χειρουργικό» τρόπο και αλλάζουν το έτος κατασκευής των ελαστικών που έχουν προμηθευτεί είτε από το εξωτερικό είτε προέρχονται από την εγχώρια αγορά ως αδιάθετα προϊόντα.

Αντί λοιπόν του 2015 ή 2017 ή 2018 οι επιτήδειοι αλλάζουν τα δύο τελευταία στοιχεία στα ελαστικά τα οποία πλέον αναγράφουν είτε το 2020 είτε το 2021, δηλαδή 20 ή 21, ώστε να μπορέσουν να τα διαθέσουν ως «φρέσκα».

Ωστόσο το επικίνδυνο με αυτά τα ελαστικά έγκειται στο γεγονός ότι είναι πολύ πιθανό να έχουν χάσει την ελαστικότητά τους και να μην έχουν την απόδοση που πρέπει καθώς έχουν κατασκευαστεί αρκετά χρόνια πριν και οι κλιματικές συνθήκες αλλά και η υγρασία να τα έχει μετατρέψει σε «κούτσουρα»!

Οπότε τα ελαστικά που είναι πολύ πιθανό να έχει τοποθετήσει κανείς στο όχημά του να αναγράφουν ότι έχουν κατασκευαστεί πριν λίγες εβδομάδες αλλά στην πραγματικότητα να είναι… ληγμένα!

Πως θα προστατευθείτε

Η διαπίστωση αλλαγής της ημερομηνίας παραγωγής είναι εξαιρετικά δύσκολη να επιτευχθεί καθώς οι περισσότεροι επιτήδειοι επαγγελματίες στην αγορά ελαστικών τροποποιούν με «χειρουργικό» τρόπο το έτος κατασκευής τους.

Ωστόσο υπάρχει ένας τρόπος σύμφωνα με τον οποίο οι καταναλωτές μπορούν να διαπιστώσουν αν τα ελαστικά που τους ενδιαφέρουν είναι «φρέσκα» ή αποτελούν «ληγμένα» προϊόντα. Ο πιο εύκολος τρόπος αφορά στα χαρακτηριστικά των αριθμών που ορίζουν την εβδομάδα και το έτος κατασκευής. Ειδικότερα όλοι οι κατασκευαστές έχουν ένα χαρακτηριστικό τρόπο αναγραφής της ημερομηνίας παραγωγής. Είτε οι αριθμοί θα είναι ανάγλυφοι είτε χωνευτοί στο ελαστικό.

Για παράδειγμα αν σε ένα ελαστικό η ημερομηνία κατασκευής είναι ανάγλυφη τότε οι επιτήδειοι επειδή είναι πολύ δύσκολη η αλλαγή της απλά την κάνουν… χωνευτή στο ελαστικό.

Αν τώρα από το εργοστάσιο η ημερομηνία παραγωγής είναι χωνευτή στο ελαστικό τότε καλό θα ήταν να παρατηρήσει κανείς αν υπάρχει πρόσθετο ελαστικό στο κουτάκι που φιλοξενείται η ημερομηνία ή όχι. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί επιπλέον ελαστικό τότε κατά πάσα πιθανότητα το ελαστικό αναγράφει την πραγματική ημερομηνία παραγωγής και όχι κάποια παραπλανητική.

Επίσης οι επίσημοι έμποροι των εισαγωγικών εταιρειών είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβούν σε τέτοιες ενέργειες καθώς θα χάσουν την αποκλειστική συνεργασία που έχουν με τις εισαγωγικές εταιρείες και θα πρέπει να λειτουργήσουν εκτός της επίσημης αγοράς ως ελεύθεροι έμποροι.

Πάντως θα πρέπει να επισημάνουμε πως από τα «μαϊμού» ελαστικά και μπαταρίες υπολογίζεται ότι χάνεται το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωσης κάθε χρόνο.

Στην Ελλάδα το ύψος των χαμένων εσόδων από τα προϊόντα απομίμησης ξεπερνούν τα 50 εκατ. ευρώ ετησίως και επιπλέον είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για τους επιβάτες των οχημάτων που τοποθετούνται καθώς ανά πάσα στιγμή μπορεί κάποιο ελαστικό να κλατάρει και από τις μπαταρίες να προκληθούν πολύ σοβαρές επιπλοκές μέχρι και πυρκαγιά…

newsauto.gr