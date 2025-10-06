Λεφτά θα πάρει με τόσες κουτσουλιές ή θα δώσει;

«Λεφτά θα πάρεις» λένε όταν δουν ότι το αυτοκίνητο σου έχει δεχτεί… ριπές από κουτσουλιές, αλλά φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει ποτέ. Εξάλλου αν συνέβαινε, όλοι θα πάρκαραν τα οχήματά τους σε σημεία όπου τα πουλιά αφήνουν τα περιττώματά τους και θα γίνονταν πλούσιοι! Όπως και να έχει πάντως, ακόμα και αν ο οδηγός δει να του ανοίγεται η τύχη όταν το αμάξι του έχει γεμίσει κουτσουλιές (το ευχόμαστε ολόψυχα στον κάτοχο του εικονιζόμενου VW Golf), δεν είναι καλό να τις αφήσει για πολύ.

Περί… περιττωμάτων πουλιών

Οι κουτσουλιές έχουν συχνά άσπρο και μαύρο χρώμα, όμως δεν είναι όλες περιττώματα. Το λευκό χρώμα υποδηλώνει το ουρικό οξύ και είναι το αντίστοιχο των ούρων των πουλιών, που σχηματίζεται στο ουροποιητικό σύστημα. Τα περιττώματα δημιουργούνται στο πεπτικό σύστημα και ενώ και τα δύο μπορεί να εκκρίνονται ταυτόχρονα, αυτό γίνεται με τέτοια ταχύτητα που δεν προλαβαίνουν να αναμιχθούν. Η άνοιξη και το καλοκαίρι είναι εποχές ιδιαίτερα επικίνδυνες για το χρώμα του αυτοκινήτου, καθώς όχι μόνο κυκλοφορούν περισσότερα πουλιά, αλλά επιπλέον γιατί η βαφή μαλακώνει και διαστέλλεται κάτω από έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Βέβαια ανεξαρτήτως μέρας και εποχής, οι κουτσουλιές πρέπει να αφαιρούνται αμέσως, γιατί φθείρουν το βερνίκι του χρώματος και αφήνουν μια θαμπάδα. Οπότε μετά θα χρειαστεί στην καλύτερη περίπτωση γυάλισμα με ειδικές κρέμες, ή πέρασμα με βερνίκι σε φανοποιό. Κοινώς θα δαπανηθούν χρήματα για να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. Κάτι που δεν γίνεται όταν πέσουν κουτσουλιές σε νίκελ διακοσμητικά, γιατί χάνουν γρήγορα τη γυαλάδα τους.

Καθαρισμός αυτοκινήτου από κουτσουλιές

Οι κουτσουλιές που μένουν πάνω σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο δεν είναι κάτι το επιθυμητό. Η εταιρείες συμβουλεύουν τους ιδιοκτήτες και μέσω των εγχειριδίων να πλένουν τακτικά το αυτοκίνητό τους με σφουγγάρι και χλιαρό νερό που περιέχει σαμπουάν με ουδέτερο pH και να αφαιρούν αμέσως και προσεκτικά φαινομενικά αβλαβείς ουσίες από τη βαφή. Το κέρωμα των βαμμένων επιφανειών μία ή δύο φορές το χρόνο αυξάνει την αντοχή των νέων χρωμάτων σε «δριμείες επιθέσεις», διατηρώντας τη λάμψη τους σε βάθος χρόνου.

