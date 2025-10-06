Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ενώπιον Βουλής σήμερα το ζήτημα των διαδηλώσεων μετά τα επεισόδια - Προσκλήθηκε Αρχηγός Αστυνομίας και Υπ. Δικαιοσύνης

Η συζήτηση στην Επιτροπή σήμερα διεξάγεται αυτεπάγγελτα έπειτα από εισήγηση του Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Γιώργου Κουκουμά και της ανεξάρτητης Βουλευτή, μέλους του Volt, Αλεξάνδρας Ατταλίδου.

Στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα συζητηθεί, σήμερα, Δευτέρα, το δικαίωμα του "συνέρχεσθαι ειρηνικώς", υπό τη σκιά και των επεισοδίων μεταξύ Αστυνομίας και διαδηλωτών που έλαβαν χώρα έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών την Πέμπτη κατά τη διαμαρτυρία σε σχέση με τον πόλεμο στη Γάζα.

Το ζήτημα συνδέεται με την πρόσφατη ψήφιση του νόμου για τις συγκεντρώσεις, του οποίου το ΑΚΕΛ ζητά την κατάργηση, και την αντικατάστασή του με νέα νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι για τη συγκεκριμένη νομοθεσία υπάρχει νομική γνωμάτευση του ΟΑΣΕ, μετά από αναφορά της Προέδρου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Βουλευτού του ΑΚΕΛ, Ειρήνης Χαραλαμπίδου.

Στη συζήτηση κλήθηκαν να συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, o Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και ο Αρχηγός της Αστυνομίας.

