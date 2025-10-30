Στην Κύπρο η τετρακίνητη έκδοση 4xe του Jeep Avenger

Είτε με ήπια υβριδικό κινητήρα είτε αμιγώς ηλεκτρικό, το Jeep Avenger προσφέρει μια γκάμα που καλύπτει κάθε ανάγκη του Κύπριου καταναλωτή. To compact SUV της Αμερικανικής μάρκας πρωτοεμφανίστηκε σαν το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Jeep. Στη συνέχεια, στη γκάμα του Avenger προστέθηκε μια mild υβριδική έκδοση. Όμως η Jeep δεν έμεινε μέχρι εκεί. Παρουσιάζει την τετρακίνητη έκδοση 4xe, εμπλουτίζοντας τα χαρακτηριστικά που έχουν ήδη καταστήσει το μοντέλο μια τεράστια εμπορική επιτυχία. Σχεδιασμένο για να υπηρετεί ένα ευρύ φάσμα αναγκών, το Avenger 4xe απευθύνεται σε ανθρώπους που αγαπούν τη φύση και τις δραστηριότητες, ωστόσο η καθημερινότητά τους διαδραματίζεται στο αστικό πεδίο. Σε ανθρώπους δηλαδή που τους είναι πολύτιμη όχι μόνο η υψηλή ευελιξία αλλά και η υψηλή πρόσφυση με την οποία ισοδυναμεί το “4xe”. Άλλωστε η τετρακίνηση και η εκτός δρόμου ικανότητα αποτελούν μέρος του θρύλου της Jeep.

Η τετρακίνητη έκδοση του μικρότερου Jeep διαθέτει κάτω από το καπό ένα 48V υβριδικό σύστημα με τούρμπο κινητήρα βενζίνης 1,2 λίτρων απόδοσης 136 ίππων και 230 Nm ροπής. Μαζί και δύο ηλεκτροκινητήρες ισχύος 21 kW. Ο ένας βρίσκεται τοποθετημένος στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη με τις 6 σχέσεις, ώστε να μπορεί να κινήσει και αμιγώς ηλεκτρικά το αυτοκίνητο. Την τετρακίνηση εξασφαλίζει ένας ακόμα ηλεκτρικός κινητήρας 21 kW που βρίσκεται τοποθετημένος στο πίσω σύστημα, κινώντας τους πίσω τροχούς.

Τα εκατό χιλιόμετρα από στάση φτάνουν σε 9,5” και η τελική ταχύτητα στα 194 km/h. Το Avenger 4xe συνδυάζει τις ζωηρές επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Παράλληλα, διαθέτει 10 mm μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος συγκριτικά με την έκδοση e-Hybrid των 100 ίππων, κάτι που δίνει ακόμα καλύτερες γωνίες προσέγγισης, ράμπας και αναχώρησης (22ο, 21ο και 35ο αντίστοιχα). Σε εδάφη καλυμμένα με χώμα ή χαλίκι το νέο μοντέλο μπορεί να σκαρφαλώσει σε κλίση έως και 40%, ενώ ακόμα και με τους εμπρός τροχούς να μην έχουν καθόλου πρόσφυση μπορεί να αντιμετωπίσει κλίση έως 20%.

Μέχρι τα 30 km/h το Avenger 4xe μπορεί να είναι μόνιμα τετρακίνητο με κατανομή ροπής έως και 50:50 σταθερά ανάμεσα στους εμπρός και τους πίσω τροχούς. Με ταχύτητα μεταξύ 30 και 90 km/h ο πίσω ηλεκτροκινητήρας ενεργοποιείται μόνο όταν χρειάζεται και σε αυτήν την περίπτωση η κατανομή της ισχύος μεταβάλλεται σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες. Πάνω από τα 90 km/h η κίνηση μεταδίδεται αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς για ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης.

Μαζί και συστήματα όπως το Hill Descent Control για τις απότομες κατηφόρες και το Selec-Terrain με προγράμματα για διαφορετικές οδηγικές συνθήκες.

Εκτός από τις τεχνολογίες προσθήκες, το Avenger 4xe ξεχωρίζει και αισθητικά από τα υπόλοιπα. Μεταξύ άλλων, υπάρχουν λεπτομέρειες σε πράσινη “lime” απόχρωση, οι ζάντες είναι μαύρες, οι προβολείς ομίχλης βρίσκονται τοποθετημένοι πιο ψηλά, οι μπάρες οροφής είναι στάνταρ και ο εμπρός προφυλακτήρας είναι επανασχεδιασμένος για να αντιμετωπίζει τις ιδιαιτερότητες της εκτός δρόμου οδήγησης.

