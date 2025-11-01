Απίστευτοι Γερμανοί - Πόσο χρέωσε βενζινάδικο τον... αέρα στα ελαστικά;

Η υψηλή τιμή για το φούσκωμα των ελαστικών θεωρείται υπερβολική, καθώς βασίζεται σε μια υπηρεσία ανά λεπτό.

Στη Γερμανία, ένα βενζινάδικο έχει προκαλέσει οργή στους οδηγούς. Για έναν απλό έλεγχο πίεσης ελαστικών, υπάρχει χρέωση 7 ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε ξένα Μέσα Ενημέρωσης.

Παραδοσιακά, τα βενζινάδικα μέχρι πρότινος προσέφεραν δωρεάν αέρα ή στη χειρότερη περίπτωση χρέωναν λίγα λεπτά του ευρώ. Αλλά στη Γερμανία, όπως πλέον και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, όλο και περισσότερες εταιρείες αξιοποιούν αυτήν την υπηρεσία ως μέσο κέρδους. Στο Έρλανγκεν, η διαμάχη ξέσπασε όταν ένας οδηγός κοινοποίησε την απόδειξη πληρωμής του. Πλήρωσε 7 ευρώ για λίγα λεπτά χρήσης του συμπιεστή για να συμπληρώσει αέρα στα ελαστικά του.

Η διαδικασία, η οποία θεωρείται καταχρηστική από πολλούς οδηγούς, βασίζεται σε μια λειτουργία ανά λεπτό. Μόλις ενεργοποιηθεί το τερματικό, ο μετρητής αρχίζει να λειτουργεί. Έτσι, ένας αφηρημένος ή άπειρος οδηγός μπορεί γρήγορα να δει τον λογαριασμό να αυξάνεται. Αυτό είναι κρίμα για μια λειτουργία που κοστίζει μόνο λίγα λεπτά του ευρώ ηλεκτρικής ενέργειας στο πρατήριο καυσίμων.

Ταυτόχρονα, οι Ενώσεις Καταναλωτών επισημαίνουν ότι ο έλεγχος της πίεσης των ελαστικών αποτελεί ζήτημα οδικής ασφάλειας. Πράγματι, ένα ελαστικό με ανεπαρκή πίεση αυξάνει την απόσταση φρεναρίσματος, μειώνει σημαντικά τη σταθερότητα στις στροφές και αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου. Η τόσο υψηλή χρέωση για αυτόν τον απαραίτητο έλεγχο θα αποθάρρυνε, επομένως, την ορθή πρακτική.

Η διαμάχη γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική, καθώς οι κατασκευαστές αυτοκινήτων τονίζουν πλέον τη σημασία της σωστής συντήρησης των ελαστικών. Ένα σύγχρονο SUV μπορεί να ζυγίζει περισσότερο από 2 τόνους. Ένα τέτοιο όχημα απαιτεί επομένως συγκεκριμένες πιέσεις, συχνά υψηλότερες από 2,5 bar, για να εξασφαλίσει την οδική του συμπεριφορά. Σε ένα ηλεκτρικό όχημα, η βελτιστοποίηση της πίεσης επηρεάζει άμεσα την ηλεκτρική αυτονομία. Μερικές φορές, αυτό μπορεί να εκτείνεται σε αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα.

Με κόστος 7 ευρώ ανά έλεγχο, ορισμένοι οδηγοί προτιμούν να αναβάλουν ή να παραλείψουν αυτό το βήμα. Ωστόσο, αυτή η βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση μπορεί να κοστίσει πολύ σε καύσιμα ή πρόωρη φθορά των ελαστικών ή και σε ατύχημα. Στη Γερμανία, η διαμάχη απηχεί άλλες αμφιλεγόμενες πρακτικές, όπως οι υπερβολικές χρεώσεις για σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα ή γρήγορο πλύσιμο αυτοκινήτων.

Εν αναμονή πιθανής ρύθμισης, οι Γερμανοί οδηγοί αρχίζουν να αναλαμβάνουν δράση. Μερικοί συνιστούν ανεπιφύλακτα την αγορά μικρών φορητών συμπιεστών οι οποίοι είναι φθηνοί και λειτουργούν μέσω της παροχής ρεύματος του αυτοκινήτου και επιτρέπουν στον οδηγό να ελέγχει ο ίδιος την πίεση των ελαστικών του χωρίς κόστος!

