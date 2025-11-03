Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πάνω από 150.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους στις Φιλιππίνες λόγω τυφώνα

Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τις παράκτιες επαρχίες των Φιλιππίνων, καθώς προσεγγίζει την περιοχή ο ισχυρός τυφώνας Kalmaegi, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο τυφώνας πλησιάζει από το αρχιπέλαγος των Βισάγιας με ανέμους ταχύτητας 140 χλμ/ώρα και ριπές ανέμων να αγγίζουν τα 170 χλμ/ώρα, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Στις 20.00 τοπική ώρα, «σχεδόν 156.000 άνθρωποι» είχαν απομακρυνθεί προληπτικά, δήλωσε ο Ραφαελίτο Αλεχάντρο, αναπληρωτής διευθυντής του γραφείου πολιτικής προστασίας, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας πως η άφιξη του τυφώνα αναμένεται μετά τα μεσάνυχτα.

Λίγο νωρίτερα, ο Ροέλ Μοντέσα, αξιωματούχος της αρχής διαχείρισης φυσικών καταστροφών, είπε πως επιχειρήσεις απομάκρυνσης κατοίκων βρίσκονται σε εξέλιξη στο Πάλο και το Ταναουάν. Αυτές οι δύο περιοχές, ο πληθυσμός των οποίων ανέρχεται σε 140.000 κατοίκους βάσει της τελευταίας απογραφής του 2024, είχαν ήδη πληγεί σκληρά το 2013 από τον υπέρ-τυφώνα Haiyan, που είχε σκοτώσει τουλάχιστον 6000 ανθρώπους.

Χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν επίσης από τις εστίες τους από χθες Κυριακή στη γειτονική νήσο Σαμάρ, όπου αναμένονται κύματα 3 μέτρων, σύμφωνα με έναν υπεύθυνο της πολιτικής προστασίας, τον Ράντι Νικάρτ και 10.000-15.000 άνθρωποι οδηγήθηκαν σε ασφαλή σημεία στη γειτονική επαρχία των νήσων Ντιναγκάτ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της, Νίλο Ντέμερεϊ.

«Προς το παρόν, καταγράφονται ισχυρές βροχοπτώσεις και άνεμοι. Καθόμαστε στις σκάλες και προσευχόμαστε, προσπαθώντας να αξιολογήσουμε την ισχύ του τυφώνα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Μίριαμ Βάργκας, μία 34χρονη μητέρα, που κάθεται στο σκοτάδι μαζί με τα δύο παιδιά της, στην επαρχία Ντιναγκάτ.

«Ο άνεμος φυσά και ακούμε τον θόρυβο των αντικειμένων που πέφτουν. Δεν έχουμε ρεύμα εδώ και μία ώρα και δεν μπορούμε να δούμε τίποτα», περιέγραψε.

ΚΥΠΕ

