Πόσα χιλιόμετρα μπορεί να κάνει το αυτοκίνητο με τον εφεδρικό τροχό;

Πολλά καινούργια αυτοκίνητα εφοδιάζονται με κιτ επισκευής ελαστικού ή με λάστιχα run-flat, όμως αρκετά εξακολουθούν να διαθέτουν έναν εφεδρικό τροχό στο πάτωμα κάτω από το πορτμπαγκάζ, ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμος σε περίπτωση κλαταρίσματος. Άλλοτε πρόκειται για τροχό κανονικών διαστάσεων, κι άλλοτε για μια ρεζέρβα ανάγκης, μικρότερου μεγέθους.

Η ρεζέρβα ανάγκης έχει σχεδιαστεί για να βγάζει τους οδηγούς από εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις, ειδικά σε κάποια ορεινή και απομακρυσμένη διαδρομή. Φυσικά, είναι καλό να γνωρίζετε τα κατάλληλα βήματα ώστε να την τοποθετήσετε μόνοι σας, καθώς έτσι θα γλυτώσετε αρκετό χρόνο.

Αφού λοιπόν ακινητοποιήσετε το όχημα με ασφάλεια και αντικαταστήσετε το ελαστικό με τον εφεδρικό τροχό, ενεργοποιήστε εν νέου τον κινητήρα και ξεκινήστε για το πλησιέστερο βουλκανιζατέρ ή για την οικία σας εφόσον η απόσταση δεν είναι μεγάλη.

Το όριο με τη ρεζέρβα είναι τα 80 km/h

Μην επιχειρήσετε να συνεχίσετε το ταξίδι θεωρώντας πως με αυτή τη ρεζέρβα είστε ασφαλείς. Το συγκεκριμένο ελαστικό, με το πολύ μικρό πλάτος πέλματος είναι λύση έκτακτης ανάγκης και όχι τροχός αντικατάστασης. Έχει αυτό το μέγεθος και σχήμα προκειμένου να εξοικονομηθεί χώρος στο πορτμπαγκάζ. Πρόκειται για ευκολία αλλά με συμβιβασμούς.

Ο πιο σημαντικός συμβιβασμός αφορά στην ασφάλεια και τον χειρισμό του οχήματος. Λόγω του ότι είναι πολύ στενό, μικρό και ελαφρύ, επηρεάζει την οδηγική συμπεριφορά, ειδικά κατά το φρενάρισμα. Αν αναπτύξετε ταχύτητα και επιχειρήσετε να επιβραδύνετε απότομα, θα ασκηθούν τόσο μεγάλες δυνάμεις στον εφεδρικό τροχό, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Γι΄αυτό όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον λεπτό τροχό επιβάλλεται να κινείστε με ταχύτητα που δεν ξεπερνά τα 80 km/h, ενώ σε δρόμο με στροφές, η ταχύτητα πρέπει να είναι αρκετά χαμηλότερη (50 km/h). Λάβετε υπόψη πως τα ηλεκτρονικά συστήματα ευστάθειας και ελέγχου πρόσφυσης δεν λειτουργούν αποτελεσματικά με το ελαστικό ανάγκης.

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές, η απόσταση που θα διανύσετε δεν πρέπει να ξεπερνά τα 115 km. Ορισμένοι θεωρούν πως ακόμα και τα 80 km είναι υπεραρκετά.

Η άποψη αυτή υποστηρίζεται από το γεγονός ότι αυτά τα ελαστικά δεν κατασκευάζονται όπως τα κανονικά. Είναι λιγότερο ανθεκτικά και όχι τόσο αξιόπιστα από πλευράς ποιότητας. Επίσης, αν περάσει μέσα καρφί ή άλλο αντικείμενο αχρηστεύονται. Ακόμη κι αν δεν χρησιμοποιηθούν ποτέ, το καουτσούκ φθείρεται. Οπότε, οι οδηγοί καλό είναι να τα τσεκάρουν αν έχουν περάσει τα χρόνια.

Το συμπέρασμα είναι πως η ρεζέρβα ανάγκης αποτελεί την ιδανική λύση, ειδικά για μικρότερα σε όγκο αυτοκίνητα. Προφανώς και μειονεκτεί σε σχέση με μια κανονική ρεζέρβα, αλλά δεν πιάνει χώρο, μπαίνει εύκολα και αν είστε πολύ προσεκτικοί κατά την διαδρομή προς το βουλκανιζατέρ, στο τέλος της ημέρας θα την εκτιμήσετε δεόντως.

