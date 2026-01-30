Υπό τετραήμερη κράτηση ο αστυνομικός που έδωσε το κινητό του σε υπόδικο – Θα διενεργηθεί δικανικός έλεγχος στο τηλέφωνο

Διάταγμα τετραήμερης κράτησης εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εναντίον του αστυνομικού, ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη (29/1) με την υποψία ότι παρέδωσε το κινητό του τηλέφωνο σε υπόδικο για την πρωτοφανή αιματηρή συμπλοκή που εκτυλίχθηκε στις 17 Ιανουαρίου έξω από τον κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό της Λάρνακας, κατά την οποία έπεσαν και πυροβολισμοί.

Η διαδικασία προφυλάκισης διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, με το δικαστήριο να ικανοποιεί σχετικό αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής, η οποία επικαλέστηκε άρθρο νόμου για την προστασία του υπηρεσιακού καθήκοντος των μελών της Υπηρεσίας. Εναντίον του αστυνομικού διερευνώνται αδικήματα που αφορούν σε κατάχρηση εξουσίας, δόλο και κατάχρηση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό, μεταφορά κινητού τηλεφώνου ή φορητού μέσου επικοινωνίας στα αστυνομικά κρατητήρια, παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, ανυπακοή σε διατάξεις νόμων που επιβάλλουν καθήκον, δεκασμό δημόσιου λειτουργού, συναλλαγές με αντιπροσώπους οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά (σύμφωνα με τον περί Πρόληψης της Διαφθοράς Νόμο) και αθέμητη κτήση περιουσιακού οφέλους. Ο ύποπτος αστυνομικός υπηρετεί στην Α.Δ. Λάρνακας.

Συνελήφθη από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας, αφού το κινητό του τηλέφωνο φαίνεται να δόθηκε σε 48χρονο υπόδικο, ο οποίος φέρεται ως ο «επικεφαλής» της εγκληματικής ομάδας που ζήτησε χρήματα για παροχή προστασίας από επιχειρηματία στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου. Το συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο έχει πλούσιο ποινικό μητρώο, μαζί με άλλους τέσσερις αλλοδαπούς, έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας για το αιματηρό επεισόδιο της 17ης Ιανουαρίου στο κέντρο της Λάρνακας και η υπόθεσή τους είναι ορισμένη για τις 16 Μαρτίου. Μέχρι τότε τελούν υπό κράτηση στις Κεντρικές Φυλακές. Το περιστατικό με το κινητό τηλέφωνο συνέβη πριν την παραπομπή του 48χρονου (με κυπριακή υπηκοότητα, αλλά με καταγωγή από τρίτη χώρα) και των υπολοίπων τεσσάρων αλλοδαπών σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Κατά την κράτηση του 48χρονου σε αστυνομικό σταθμό της Λάρνακας, ο συγκεκριμένος αστυνομικός, ενώ εκτελούσε καθήκοντα φρούρησης στα αστυνομικά κρατητήρια, φέρεται να παραχώρησε το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο στον 48χρονο υπόδικο, ο οποίος προέβη σε αριθμό κλήσεων. Μάλιστα, ο αστυνομικός, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της προκαταρτικής έρευνας που διεξήχθη, φαίνεται να έδωσε το κινητό του στον υπόδικο σε περισσότερες από μία περιπτώσεις. Όταν οι πληροφορίες αυτές έφτασαν στην Αστυνομία, τέθηκαν στο μικροσκόπιο των εξετάσεων τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης του αστυνομικού σταθμού και αποφασίστηκε όπως ο ύποπτος αστυνομικός συλληφθεί.

Ήδη δόθηκαν οδηγίες για να τεθεί σε διαθεσιμότητα. Το κινητό τηλέφωνο του αστυνομικού έχει κατασχεθεί και στάλθηκε για δικανικό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιον ή σε ποιους έκανε τηλεφωνήματα ο 48χρονος υπόδικος. Να σημειωθεί, ότι στο σκεπτικό του δικαστηρίου για διεξαγωγή της διαδικασίας προφυλάκισης του αστυνομικού κεκλεισμένων των θυρών αναφέρθηκε πως «αυτό έγινε για τη μη δημοσιοποίηση της δράσης των καθηκόντων της Υπηρεσίας», παρά το γεγονός ότι ο συνήγορος υπεράσπισης του αστυνομικού ήγειρε ένσταση στο αίτημα για κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία.