Αμερικανικό αντιτορπιλικό κατέπλευσε στο λιμάνι Εϊλάτ στο Ισραήλ

Ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό κατέπλευσε στο λιμάνι Εϊλάτ του Ισραήλ, σύμφωνα με τον ισραηλινό ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet ο οποίος επικαλέστηκε τον στρατό, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Το Ynet μετέδωσε ότι η άφιξη του αντιτορπιλικού στο λιμάνι αυτό που βρίσκεται στον κόλπο Ακαμπα στην Ερυθρά Θάλασσα, κοντά στα σύνορα του Ισραήλ με την Αίγυπτο και την Ιορδανία, ήταν προγραμματισμένη και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας μεταξύ των αμερικανικών και των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό και ο ισραηλινός στρατός δεν έχουν απαντήσει προς το παρόν σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι είναι ανοικτός σε συνομιλίες με το Ιράν, παρά το γεγονός ότι έστειλε επιπλέον στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να αναλάβει οποιαδήποτε δράση αποφασίσει ο πρόεδρος.

Ο Τραμπ έχει καλέσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα, απειλώντας το ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα αναλάβουν σκληρότερη δράση. Η Τεχεράνη απάντησε ότι θα απαντήσει «αμέσως» σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε εξάλλου ότι μια αμερικανική «αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν, αν και σημείωσε ότι ελπίζει να μη χρειαστεί να αναλάβει δράση. Εξάλλου πριν λίγες ημέρες κατέπλευσε στα ανοικτά του Ιράν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν».

