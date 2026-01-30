Παραμένει στο 4,3% το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο, κολλημένο στο 12,9% για τους νέους

Στο 4,3% παρέμεινε το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο τον Δεκέμβριο όσο ήταν και τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, με το ποσοστό ανεργίας των νέων ωστόσο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, στο 12,9%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των ανέργων είναι 23 χιλ. όσο και τον προηγούμενο μήνα. Τον Δεκέμβριο του 2025 ήταν 24 χιλ.

Στην ευρωζώνη, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 6,2% από 6,3% τον Νοέμβριο του 2025. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ παρέμεινε σταθερό στο 5,9%.

Η Eurostat εκτιμά ότι 13,043 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, εκ των οποίων 10,792 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Δεκέμβριο του 2025.

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2025, η ανεργία μειώθηκε κατά 94 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 61 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, η ανεργία αυξήθηκε κατά 71 χιλιάδες στην ΕΕ και μειώθηκε κατά 5 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Ανεργία των νέων

Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ μειώθηκε στο 14,7% από 14,9% τον προηγούμενο μήνα και στην ευρωζώνη στο 14,3% από 14,4% τον Νοέμβριο του 2025.

Στην Κύπρο, το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι 12,9%, όσο και τους προηγούμενους δύο μήνες.