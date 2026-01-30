Αμερικανικό αντιτορπιλικό κατέπλευσε στο λιμάνι Εϊλάτ στο Ισραήλ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Παραμένει στο 4,3% το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο, κολλημένο στο 12,9% για τους νέους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο αριθμός των ανέργων είναι 23 χιλ. όσο και τον προηγούμενο μήνα

Στο 4,3% παρέμεινε το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο τον Δεκέμβριο όσο ήταν και τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, με το ποσοστό ανεργίας των νέων ωστόσο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, στο 12,9%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των ανέργων είναι 23 χιλ. όσο και τον προηγούμενο μήνα. Τον Δεκέμβριο του 2025 ήταν 24 χιλ.

Στην ευρωζώνη, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 6,2% από 6,3% τον Νοέμβριο του 2025. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ παρέμεινε σταθερό στο 5,9%.

Η Eurostat εκτιμά ότι 13,043 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, εκ των οποίων 10,792 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Δεκέμβριο του 2025.

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2025, η ανεργία μειώθηκε κατά 94 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 61 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, η ανεργία αυξήθηκε κατά 71 χιλιάδες στην ΕΕ και μειώθηκε κατά 5 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Ανεργία των νέων

Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ μειώθηκε στο 14,7% από 14,9% τον προηγούμενο μήνα και στην ευρωζώνη στο 14,3% από 14,4% τον Νοέμβριο του 2025.

Στην Κύπρο, το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι 12,9%, όσο και τους προηγούμενους δύο μήνες.

Tags

EurostatΕΡΓΑΣΙΑανεργίαΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα